【美容医療】ニキビあとに悩む方必見！初心者さんにおすすめの「ポテンツァ＆エレクトロポーション」

美容医療は気になるけど、なかなか手が出せない...というコ必見！ニキビあと治療におすすめな「ポテンツァ＆エレクトロポーション」をご紹介します。おすすめのクリニックや、ビフォーアフターも掲載。初めてでもトライしやすい施術を、ぜひチェックしてみて...！

どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。

ニキビあと

ポテンツァ＆エレクトロポーション

ニキビあとは、赤みだけ残っているのか、凹みとなっているのかによって治療方法が変わります。凹みについては、ある程度攻めた施術が必要に。

おすすめはマイクロニードルで肌表面に細かい穴をあけ、高周波を作用させるポテンツァ。これにマックームという薬剤を合わせることで肌のコラーゲン生成を促し、ニキビあとの凹凸を改善します。

赤みには、エレクトロポレーションで赤み改善に効果のある美容成分を導入する方法がいいでしょう。