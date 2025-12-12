【美容医療】ニキビあとに悩む方必見！初心者さんにおすすめの「ポテンツァ＆エレクトロポーション」

美容医療は気になるけど、なかなか手が出せない...というコ必見！ニキビあと治療におすすめな「ポテンツァ＆エレクトロポーション」をご紹介します。おすすめのクリニックや、ビフォーアフターも掲載。初めてでもトライしやすい施術を、ぜひチェックしてみて...！

“はじめて”ならコレ！お悩み別おすすめ施術

副作用が少なく美肌効果を実感できる、トライしやすい施術を、Ray編集部がピックアップ！

どんな施術が適しているかは医師と相談するのがベストだけど、美肌治療の際の検討材料にしてみて。

ニキビあと

ポテンツァ＆エレクトロポーション

ニキビあとは、赤みだけ残っているのか、凹みとなっているのかによって治療方法が変わります。凹みについては、ある程度攻めた施術が必要に。

おすすめはマイクロニードルで肌表面に細かい穴をあけ、高周波を作用させるポテンツァ。これにマックームという薬剤を合わせることで肌のコラーゲン生成を促し、ニキビあとの凹凸を改善します。

赤みには、エレクトロポレーションで赤み改善に効果のある美容成分を導入する方法がいいでしょう。

Check! ポテンツァ

ポテンツァ＋マックーム@つちやファミリークリニック 浅草院

針先からの高周波に加えて、コラーゲン生成を促すマックームを導入する施術。

BEFORE
AFTER
INFORMATION

つちやファミリークリニック 浅草院

住：東京都台東区浅草6-9-2 3F
☎：03-6802-4169
https://tsuchiya-family-asakusa.com
料：ポテンツァ＋マックーム（ニキビ改善コース）全顔1回 77,000円（麻酔代込み）

取材・文／政年美代子

Ray編集部 エディター 佐々木麗

