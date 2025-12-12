テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（木曜・深夜０時５５分）が１１日深夜に放送され、サッカー元日本代表ＤＦの内田篤人さんと元日向坂４６で女優の影山優佳がゲスト出演した。

芸能界でも屈指のサッカーファンで知られる影山は２０２２年のＷ杯カタール大会の中継リポーターなどを務め、内田さんとはサッカー番組や中継での共演を通じて「うちカゲコンビ」として仲の良さが知られている。

番組ではフットサルなどを通じて交際、そして結婚に発展したカップルなどをＶＴＲとともに紹介。これに進行する「南海キャンディーズ」の山里亮太が「お２人はサッカーの現場がメインだと思うんですけど、実際キュンとした瞬間とかあります？」と質問した。

内田さんは「サッカーやってる人間としてはかっこいいし、モテるというのはある」とぶっちゃけ。これに影山は「自分で？」、山里は「潔し！」と叫んだ。

影山は「モテたいとか内田さん、ありました？」と質問。「モテたいはあったよ」と正直に返答。影山がすかさず「常にモテてきた人生…」と口にすると、内田さんは「やめい！かげ、それは違うぞ」とそれを遮った。

また山里に「内田さんは試合に来ている大切な人にアピールとかしないんですか？」と尋ねられると、「全然ないですね。嫁、これ（番組）見るからね」と慎重に答え、共演者らを笑わせていた。