日本高野連は１２日、来春の第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕・甲子園）に出場する２１世紀枠の各地区候補９校を発表した。中国からは、中国大会で初戦敗退となった山口鴻城が候補校に選出された。候補９校から、来年１月３０日の選考委員会で出場２校を最終決定する。

ＰＬ学園時代、主将として２年生のＫＫコンビと甲子園春夏準優勝へ導き、コーチも務めていた清水孝悦氏が２年前に総監督に就任し、チームは大きな変化を遂げた。「初めは自信があるのかないのかという感じだった。『本気で甲子園を目指そう』と言ったんですけど、疑心暗鬼という感じでしたね」と当時を振り返る。必要なのは「意識改革」と感じ、「すぐに結果を求めないこと、地道にやることが大切」と何度も声をかけたという。

総監督自身がＰＬ学園時代から意識していたのは「徳を積む」こと。「何げないことが野球につながっていて、勝たせてもらえるとＰＬ学園で教えてもらった」。山口鴻城にも近隣の小中学校でのあいさつ運動や、地域行事での駐車場係などを引き受け、地域に愛される野球部をつくるという文化が根付いている。大切してきたものは名門と同じだった。

今秋の山口県大会では高川学園を破り、３位で中国大会に出場するなど、地道にやってきた結果が出た。ユニホームも昨年からＰＬ学園とそっくりのデザインに変わり「母校が今の形になってしまったので…いい意味でＰＬ学園を引き継いで力に変えて、山口鴻城として新たな伝統をつくっていきたい」と総監督。学生時代自身が活躍した聖地があと一歩のところに迫ってきている。「甲子園は苦しい中のプレゼント。選手たちにも経験してほしい」と２１世紀枠選出を強く願った。