·Ú¤Ê¤Î¤Ë¡ÖÂç¿Í4¿Í¡×¿²¤é¤ì¤ë!? »Â¿·¡Ö2³¬·ú¤Æ¡×¹½Â¤¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¥¿¡¼¥Ü¤âµëÅÅ¤âºÇ¶¯¤Ê¡ÖºÇ¿··Ú¥¥ã¥ó¡×3Áª
¥À¥¤¥Ï¥Ä¡¦¥¹¥º¥¤Î¡Ö2³¬·ú¤Æ¡×·Ú¥¥ã¥ó¤¬¥¹¥´¤¤¡ª ¡ÖÂç¿Í4¿Í¡×Í¾Íµ¤Ç¿²¤é¤ì¤ë¡ª ¥¿¡¼¥Ü¤âµëÅÅ¤â¡ÈÁ´ÉôÆþ¤ê¡É¤Ê¡ÖºÇ¶¯¤ÎÈëÌ©´ðÃÏ¡×3Áª
¡¡ºòº£¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Ö¡¼¥à¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¼è¤ê²ó¤·¤ÎÎÉ¤µ¤È°Ý»ýÈñ¤Î°Â¤µ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¡Ö·Ú¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¡×¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¸Â¤é¤ì¤¿¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡Ö½¢¿²¿Í¿ô¤Ï2¿Í¤¬¸Â³¦¡×¤ÈÄü¤á¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤³¤ì¤¬¡Ö4¿Í¿²¤ì¤ë¡×·Ú¤Ç¤¹¡£²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡ºÇ¶á¤Î¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢²°º¬¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¡×¤ò¶î»È¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¡ÖÂç¿Í4¿Í¡×¤¬½¢¿²²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬Â³¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡¢ºÇ¿·¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡¢¶Ã¤¤Îµï½»À¤ò¸Ø¤ë¡Ö2³¬·ú¤Æ·Ú¥¥ã¥ó¡×3Âæ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥À¥¤¥Ï¥ÄºÇ¿·¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼¡×¤¬ÊÑ¿È¡ª ÅÅ²½¥¥ã¥ó¥×¤â°Â¿´¤Ê¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¡×
¡¡¿ÀÆàÀî¸©¤ÎÏ·ÊÞ¥Ó¥ë¥À¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥È¥ï¥ó¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡Ö¥Ô¥Ã¥³¥í¦ÁµëÅÅ¤¯¤ó¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥¢¥È¥ì¡¼RS¥¿¡¼¥Ü¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤ÇÆ±¼Ò¤Î¡ÖµëÅÅ¤¯¤ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¤È¤¤¤¨¤Ð¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¤¬ÄêÈÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¥¢¥È¥ì¡¼¤Î¿Íµ¤¹âÆ¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯¤è¤ê¿·¤¿¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë²Ã¤¨¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¥¢¥È¥ì¡¼¤Ï¡¢¿·Àß·×¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDNGA¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¦ÍÑ¥Ð¥ó¤Ê¤¬¤é¾èÍÑ¼ÖÊÂ¤ß¤Î°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä²÷Å¬¤ÊÁö¤ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¤è¤ëÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤Ï¡¢²ÍÁõ¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ÅÎÌ¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¤½¤ÎÌ¾¤ÎÄÌ¤ê½¼¼Â¤·¤¿¡ÖÅÅ²½ÁõÈ÷¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ä¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë¡¢¥¤¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¤¬¥ï¥ó¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÖÆâ¤Ç²ÈÅÅ¤òµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë²°º¬¾å¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤òÅ¸³«¤¹¤ì¤Ð¡¢2³¬ÉôÊ¬¤À¤±¤Ç1850mm¡ß1100mm¤È¤¤¤¦¥»¥ß¥À¥Ö¥ëµé¤Î½¢¿²¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬½Ð¸½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¾å²¼ÃÊ¤¢¤ï¤»¤ÆÂç¿Í4¿Í¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÂ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÌ²¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£Àè¿Ê¤Î±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤È²÷Å¬¤Ê¼ÖÃæÇñµ¡Ç½¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤¿¡¢¸½ÂåÅª¤Ê°ìÂæ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£²°º¬¤¬¡Ö²£¡×¤Ë³«¤¯!? ¥¿¥Õ¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥¹¥º¥ÈÇ¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×
¡¡Åçº¬¸©¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¯¥È¥ê¡¼¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¥¹¥º¥¡Ö¥¨¥Ö¥ê¥¤¡×¥Ù¡¼¥¹¤Î¡Ö¥ª¥Õ¥¿¥¤¥àBASE¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¥¿¥Õ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¥Ð¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Ï»Â¿·¤Ê»Å³Ý¤±¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤ÏÁ°¸å¤É¤Á¤é¤«¤¬»ÙÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ³«¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¡Ö²£³«¤¡×¼°¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Å·°æÁ´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢·¹¼Ð¤Ë¤è¤ë°µÇ÷´¶¤¬¤Ê¤¤¹¡¹¤È¤·¤¿2³¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡2³¬ÉôÊ¬¤Ë¤ÏÌÖ¸Í¤âÈ÷¤ï¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òÃÖ¤¤¤ÆÂÐÌÌ¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°¤³¤È¤µ¤¨²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó½¢¿²Äê°÷¤Ï4Ì¾¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆâÁõ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÅ°Äì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²È¶ñ¤ÎÌÚÌÜ¤ä¥·¡¼¥È¤Î¥Õ¥¡¥Ö¥ê¥Ã¥¯¤ÏËÉÙ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤·¤Ç¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»ÅÎ©¤Æ¾å¤²¤é¤ì¤ëÅÀ¤Ï¡¢½êÍÍß¤òÂç¤¤¤ËËþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Â²ó¤ê¤Ë¤ÏTEIN¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤¬ÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢ÃÏ¾å¹â¤¬¥È¡¼¥¿¥ë¤Ç8cm¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°Ï©ÁöÇËÀ¤â¹â¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ÊËÁ¸±¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤ÊÁªÂò»è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¤Þ¤ë¤Ç¡ÖÆ°¤¯¥í¥°¥Ï¥¦¥¹¡×¡ª ·Ú¥È¥é¥Ù¡¼¥¹¤ÎËÜ³ÊÇÉ¡Ö¥É¥®¡¼¡×
¡¡Â³¤¤¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂçºåÉÜ¤Î¥Ñ¥Ñ¥Ó¥ë¥É¤Î¡ÖDoggy¡Ê¥É¥®¡¼¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Ï¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥Ï¥¤¥¼¥Ã¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤¿¡¢¥¥ã¥Ö¥³¥ó¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥â¥Ç¥ë¡£
¡¡³°´Ñ¤Ï¥¢¥ë¥ß¥Ü¥Ç¥£¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ÖÆâ¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤Ï¡¢²£¸þ¤¥½¥Õ¥¡¤Î¡ÖL¥¿¥¤¥×¡×¤ÈÂÐÌÌ¼°¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î¡ÖS¥¿¥¤¥×¡×¤«¤éÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤â¥Ù¥Ã¥ÉÅ¸³«»þ¤Ë¤ÏÂç¿Í2¿Í¤¬¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È½¢¿²¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥ë¡¼¥Õ¤Ï¡¢±ü¹Ô¤2400mm¡¢Éý1170mm¤È¤¤¤¦¹Âç¤Ê¶õ´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Ë¤â2Ì¾¤¬½¢¿²²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥®¡¼¤ÎÀ¨¤ß¤Ï¡¢¤½¤Îµ¡Ç½À¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤¿¡ÖEVO¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°Ãæ¤äÁö¹ÔÃæ¤ËµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÏ¢Â³»ÈÍÑ¤Ë¤âÂÐ±þ¡£
¡¡ÃÇÇ®À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥³¥ó¥Ý¥¸¥Í¥Ã¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤ê¡¢²Æ¤ÏÎÃ¤·¤¯Åß¤ÏÃÈ¤«¤¤¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ°¤¯±£¤ì²È¡×¤È¸Æ¤Ö¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²÷Å¬À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥Ã¥ÈÏ¢¤ì¤ÎÎ¹¤ä¡¢¥»¥«¥ó¥É¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤à¥·¥Ë¥¢ÁØ¤«¤é¤âÇ®¤¤»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö4¿Í½¢¿²¡×¤¬¹¤²¤ë2³¬·ú¤Æ·Ú¥¥ã¥ó¤Î²ÄÇ½À
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿3Âæ¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â¼ÖÎ¾²Á³Ê¤¬400Ëü±ß¤«¤é600Ëü±ßÂæ¤È¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤È¤·¤Æ¤Ï¹â²Á³ÊÂÓ¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢²ÈÂ²4¿Í¤Ç¤ÎÎ¹¹Ô¤ä¡¢µÞ¤ÊÍèµÒ»þ¤Î¥²¥¹¥È¥ë¡¼¥à¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏºÒ³²»þ¤ÎÈòÆñ¾ì½ê¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ¤Ï½½Ê¬¤Ë¹â¤¤¤È¸À¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£