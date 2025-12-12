Á´Ä¹4.7m¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡ÉSUV¡×ÅÐ¾ì¤Ø¡ª ¹âµé¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¡õ¡È¹â½ÐÎÏ¡É¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÅëºÜ¡ª 5¿Í¾è¤ê¤Î¡Öµæ¶Ë¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡×¿··¿CR-V¤¬Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
Á´Ä¹4.7m¡ª ¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡ÉSUV¡×Í½Ìó¥¹¥¿¡¼¥È¡ª
¡¡2025Ç¯12·î12Æü¡¢¥Û¥ó¥À¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ê¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼SUV¤Ç¤¢¤ë¿··¿¡ÖCR-V¡×¤ÎÀè¹ÔÍ½Ìó¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡1995Ç¯¤Î½éÂå°ÊÍè¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÎß·×1500ËüÂæ¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤ÎÌ¾¼Ö¤Ï¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¿··¿¡Ö¡ÈËÜ³Ê»Í¶î¡ÉSUV¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê99Ëç¡Ë
¡¡CR-V¤Ï¡¢FCEVÈÇ¤È¤Ê¤ë¡ÖCR-V e¡§FCEV¡×¤¬2024Ç¯7·î¤Ë¥ê¡¼¥¹ÀìÍÑ¼Ö¤È¤·¤ÆÆüËÜÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¡¢Â¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤ÀËÜÌ¿¥â¥Ç¥ë¤Î¼õÃíÍ½Ìó¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯Çä¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤¬¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤«¤¿¤Á¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¿··¿CR-V¤¬·Ç¤²¤ë¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö´¶Æ°CR-V¡×¡£²÷Å¬À¡¢Áö¹ÔÀÇ½¡¢¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤òÂÅ¶¨¤Ê¤¯Ëá¤¾å¤²¤¿¡Öµæ¶Ë¤Î¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¡×¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4700mm¡ßÁ´Éý1865mm¡ßÁ´¹â1680mm¤È¡¢ÀèÂå¤è¤ê¤âÂçÉý¤Ë³ÈÂç¡£Æ²¡¹¤¿¤ëÂÎ¶í¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¡¢µï½»À¤â¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤ÇºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤ÎÆ»Ï©»ö¾ð¤Ë¤âÇÛÎ¸¤µ¤ì¤¿Àß·×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¿åÊ¿´ðÄ´¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Â¤·Á¤Ë¡¢ÅÁÅý¤Î½Ä·¿¥ê¥¢¥³¥ó¥Ó¥é¥ó¥×¤òÆ§½±¤·¤Ä¤Ä½Å¿´¤ò¾å¤²¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¹âµé´¶¤ò±é½Ð¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ë¤Ï¿·¿§¤ä¥Û¥ó¥À½éºÎÍÑ¤Î¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¸¥ó¥°¥ì¥Ã¥É¡¦¥Ñ¡¼¥ë¡×¤ò´Þ¤àÁ´5¿§¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡ÖÆ°´¶»ë³¦¡×¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤Ë´ð¤Å¤¡¢10¥¤¥ó¥Á¥á¡¼¥¿¡¼¤äGoogleÅëºÜ¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¡¢BOSE¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤ÉÀè¿ÊÁõÈ÷¤òÌÖÍå¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤Ï¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Î¿Ê²½¤Ç¡¢2ÎóÌÜ¥·¡¼¥È¤Ë¥¹¥é¥¤¥Éµ¡¹½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¡¢µï½»À¤ÈÀÑºÜÀ¤¬·àÅª¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·¿¥Ù¥Ó¡¼¥«¡¼¤ä¥´¥ë¥Õ¥Ð¥Ã¥°4¸Ä¤ò°û¤ß¹þ¤à¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î²Ù¼¼ÍÆÎÌ¤Ë²Ã¤¨¡¢Á°ÀÊ¤Ë¤Ï¥·¡¼¥È¥Ù¥ó¥Á¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â´°È÷¡£²÷Å¬À¤ÏÎòÂåºÇ¹â¤È¤¤¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢¹âµé¥»¥À¥ó¡Ö¥¢¥³¡¼¥É¡×¾ù¤ê¤Î2¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¨¥ó¥¸¥ó¤È¡¢¹â½ÐÎÏ¥â¡¼¥¿¡¼¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Âè4À¤Âå¡Öe¡§HEV¡×¤òÅëºÜ¡£
¡¡CR-VÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¥í¡¼¥®¥¢¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö2ÃÊÄ¾·ë¥®¥¢¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÄãÂ®¤«¤é¹âÂ®¤Þ¤ÇÎÏ¶¯¤¯ÁÖ²÷¤ÊÁö¤ê¤ÈÄãÇ³Èñ¤òÎ¾Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤·¤¿ËÜ³Ê¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àAWD¤Ï¡¢Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁ°¸å¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¤òåÌÌ©¤ËÀ©¸æ¤·¡¢ÀãÆ»¤ä¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°»þ¤Ë¤ª¤±¤ë°Â¿´´¶¤òÀäÂç¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ÂÁ´ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¤ÎSUV¤È¤·¤ÆÆüËÜ½éºÎÍÑ¤ÎÁ´Êý°Ì°ÂÁ´±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖHonda SENSING 360¡×¤òÅëºÜ¤·¡¢»ö¸Î²óÈòÇ½ÎÏ¤òÂçÉý¤Ë¶¯²½¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤Ê¡ÖRS¡×¤È¡¢ÀìÍÑ¥Ö¥é¥Ã¥¯²Ã¾þ¤Ç°ú¤Äù¤á¤¿¡ÖRS BLACK EDITION¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤Ç¤¹¡£