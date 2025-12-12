後藤真希写真集「flos」（講談社／2024年11月29日刊）の未公開アザーカットを収録した「flos」thanks edition （読み：フロース サンクス エディション）が電子版・限定写真集として12月25日に配信開始される

【写真】40歳となった後藤真希の美しい姿

2024年11月29日に発売した後藤真希写真集「flos」は、発売当初からSNSを中心に大きな話題を呼び、またたく間に重版10刷に。各書店でのレビューでも非常に高い評価が並ぶなど老若男女から支持を受け、今もその勢いが衰えぬままロングヒットを遂げている。

「flos」電子版は電子写真集「日本歴代1位」という快挙を達成。2位以下に大きな差をつけながら躍進を続け、驚異的な数字で日本一をキープしている（12月11日 メディアドゥ調べ）。写真集界においても“後藤真希旋風”と評されるほど、デビュー25周年にふさわしい結果を残した。

この結果を受け「ファンの皆さんに何か恩返しできないか」とたびたび語っていた後藤真希、そして編集部にも「flosの写真をもっと見たい」「アザーカット版を発売してほしい」と「flos」発売直後から多くのリクエストが寄せられたこともあり、発売された本作。9月にバースデーを迎え40歳を迎えた後藤真希の“最新の姿”を撮り下ろし、作品におさめられている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）