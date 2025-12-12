¡ÖÌÌ±Æ¤¢¤ë¡×Éã¤Ï°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¡¢ÁÄÊì¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤ÎÌ¾½÷Í¥¡Ä28ºÐ¥â¥Ç¥ëàÁÖ¤ä¤«á¥À¥ó¥¯»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡Ö°äÅÁ»Ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤ë¡×¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤Î³èÌö¤ò´üÂÔ¡×
¥¸¥ã¡¼¥¸¤â»÷¹ç¤¦¡Ä¶¯Îõ¤Ê¥À¥ó¥¯ÈäÏª
¡¡ÁÄÊì¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Î¹ñÌ±Åª½÷Í¥¡¢Éã¤ÏÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¡Ä¡£28ºÐ¥â¥Ç¥ë¤ÎàÁÖ¤ä¤«á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î²ÏÂ¼Í¦µ±¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥·¥å¡¼¥º¡ÖSWIFTACE YUKI¡×¤òÃåÍÑ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏUTA¡£¥¸¥ã¡¼¥¸¤òÃå¤Æ¡¢²°³°¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥³¡¼¥È¤Ç¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¥¥ì¥¥ì¤ÎÆ°¤¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖËÜÌÚ²í¹°¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤µ¤ó¤«¡£ÌÌ±Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¡¢°äÅÁ¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Þ¤¹¤Þ¤¹³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡UTA¤ÎÉã¤Ï¡Ö¥·¥Ö¤¬¤Ââ¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎËÜÌÚ²í¹°¤Ç¡¢Êì¤Ï¥¨¥Ã¥»¥¤¥¹¥È¤ÎÆâÅÄÌéºÈ»Ò¡£ÁÄÉã¤Ï¶¯Îõ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ß¥å¡¼¥·゙¥·¥ã¥ó¤ÎÆâÅÄÍµÌé¤µ¤ó(µýÇ¯79)¤Ç¡¢ÁÄÊì¤Ï¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ë±éµ»¤ÇÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ã¤¿Ì¾½÷Í¥¤Î¼ùÌÚ´õÎÓ¤µ¤ó(µýÇ¯75)¤È¤¤¤¦¡¢¥«¥ê¥¹¥ÞÅª¤Ê²È·Ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£