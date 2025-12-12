·²ÇÏ¸©µÄ²ñÂè£³²ó¸å´üÄêÎã²ñ¡¡°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É²Ä·è¤·ÊÄ²ñ
¸©µÄ²ñÂè£³²ó¸å´üÄêÎã²ñ¤Ï£±£²ÆüºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¡¢¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É£²£·µÄ°Æ¤¬²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢À¯ÉÜ¤ÎÊäÀµÍ½»»¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Êª²Á¹âÆÂÐºö¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¡¢µÄ²ñ¤ÏÊÄ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÏÂè£³²ó¸å´üÄêÎã²ñ¤Ë¡¢²ÏÀî¤ÎÈ²ÌÚ¤Ë¤è¤ë´Ë¾×ÂÓÀ°È÷¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¯¥ÞÂÐºö¤ÎÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Ìó£¶£¸²¯£¸£°£°£°Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É£²£·µÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ²ñµÄ¤Ç¤Ï¾ïÇ¤°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ë¤è¤ëÊó¹ð¤ÈÆ¤ÏÀ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸åºÎ·è¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ï»¿À®Â¿¿ô¤Ç¡¢¤½¤Î¤Û¤«¤ÎµÄ°Æ¤äÈ¯µÄ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»¿À®Â¿¿ô¤äÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¡¢·èÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿»³ËÜÃÎ»ö¤Ï¡¢£Ì£Ð¥¬¥¹ÍøÍÑ¼Ô¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ê¤É¤ÎÊª²Á¹âÆÂÐºö¤ä¡¢¶ÛµÞ½ÆÎÄ¤Ë¼è¤êÁÈ¤à»ÔÄ®Â¼»Ù±ç¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤Ê¥¯¥ÞÂÐºöÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¡¢Ìó£³£¸£¸²¯£²£·£°£°Ëü±ß¤Î°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ê¤É¡¢£³µÄ°Æ¤òÄÉ²ÃÄó½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë²Ä·è¤µ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤È¤¢¤ï¤»¤ë¤ÈÁí³Û£´£µ£·²¯±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Âè£³²ó¸å´üÄêÎã²ñ¤ÇÄó½Ð¤µ¤ì¤¿ÊäÀµÍ½»»°Æ¤Ç¤Ï¡¢²áµîºÇÂç¤Îµ¬ÌÏ¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼Áµ¿¤ä¾ïÇ¤°Ñ°÷Ä¹¤ÎÊó¹ð¸å¤ËºÎ·è¤µ¤ì¡¢ÄÉ²ÃÄó½Ð¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ÏÁ´²ñ°ìÃ×¤Ç²Ä·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤«£²¤Ä¤Î¿Í»ö°Æ¤âÁ´²ñ°ìÃ×¤ÇÆ±°Õ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
