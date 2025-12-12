¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¬»×¤¦º£Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡©¡×2025Ç¯¤Î´Á»ú¤Ï¡È·§¡É¡¡1Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹´Á»ú°ìÊ¸»ú¡ÔÄ¹ºê¡Õ
µþÅÔ¤ÎÀ¶¿å»û¤Ç12Æü¡¢¤³¤Î1Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤òÉ½¤¹º£Ç¯¤Î´Á»ú¤¬È¯É½¤µ¤ì¡Ö·§¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤Á¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¤Ï¤É¤ó¤Ê°ìÊ¸»ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
£Ñ¡¥º£Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ï²¿¡Ä
¡Ê40Âå¡Ë
º£Ç¯¤Ï¡ÖÉÁ¡×¤¯¡£
Ì¼¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó³¨¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊÍÙÄ® ±ÝÄÅÄ®¤Îº¬±È¡Ë
º£Ç¯¡¢Ä¹ºê¤¯¤ó¤Á¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ç¡Öº×¡×¤³¤Î´Á»ú¡£
10Ç¯¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¼þ¤ê¤Î¤Îµ¤»ý¤Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¡¢À¼±ç¤â ¡È10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¤ª¤«¤¨¤ê¡É ¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ê80Âå¡Ë
ÃÍ¾å¤²¤À¤é¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¹â¡×¤¤¡£
1ÈÖ¤Ï¥³¥á¡£¥¹ー¥Ñー¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¤Þ¤¿¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡Ê20Âå ÀìÌç³ØÀ¸¡Ë
½¢³è¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬ÆâÄê¤ò¡Ö¾¡¡×¤Á¼è¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1»ÖË¾¤Î2¼¡ÌÌÀÜ¤ò¹Ô¤Ã¤ÆÍè½µÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¡£ÌÌÀÜ¤ò´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Í¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤È¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡Ê30Âå¡Ë
»Ò¤É¤â¤ò½Ð»º¤·¤¿¤Î¤Ç¡Ö»º¡×¡£¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç»Å»ö¤òÂ³¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤â³§¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸µµ¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¹¤¯¤¹¤¯°é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
1Ç¯¤ÎÀ¤Áê¤ò´Á»ú°ìÊ¸»ú¤ÇÉ½¤¹¡Öº£Ç¯¤Î´Á»ú¡×¡£
º£Ç¯Áª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ø·§¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ´Á»úÇ½ÎÏ¸¡Äê¶¨²ñ¡×¤¬°ìÈÌ¸øÊç¤ÇºÇ¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿»ú¤òËèÇ¯È¯É½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·§¤Ë¤è¤ëÈï³²¼Ô¿ô¤ä»àË´¼Ô¿ô¤¬²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢ÏÂ²Î»³¤Ë¤¢¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤«¤é 4Æ¬¤Î¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥È¥Ñ¥ó¥À¡Ê¡á·§Ç¡Ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ØÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òµó¤²¡¢¡È¹ñÌ±¤Î´Ø¿´¤ÈÉÔ°Â¤¬½¸Ãæ¤·¤¿Ç¯¡É ¤ÈÁí³ç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤ï¤º¤«160É¼(0.09¥Ý¥¤¥ó¥È)º¹¤Î2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤Ï¡ÖÊÆ¡×¡£
¥³¥á²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ä¡¢È÷ÃßÊÆ¤ÎÊü½Ð¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½Ð¤¿°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡Ê¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î½¢Ç¤¤äÁê¸ß´ØÀÇ¤Ë¤è¤ë±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ï¡Ö°í´ô¹â¹»¤Î½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä½é½Ð¾ì¡×¤ä¡ÖÈïÇú80Ç¯¡×¡ÖÅ·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎË¬Ìä¡×¡ÖV¡¦¥Õ¥¡ー¥ì¥óÄ¹ºê¤ÎJ1¾º³Ê·èÄê¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿2025Ç¯¡£
ÍèÇ¯¤Ï¤É¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ê»ÔÌ±¡Ë
¡Ö»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤äÂ¹¤¿¤Á¤¬¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÊºÒ³²¤ËÁø¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤½¤ì¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡ÊÀìÌç³ØÀ¸¡Ë
¡ÖÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÀèÇÚ¤È¤«¤ËÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤Á¤ã¤ó¤ÈÁêÃÌ¤¹¤ë¡£¿Æ¤Ë²¸ÊÖ¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ë¡×
¡Ê»ÔÌ±¡Ë
¡ÖÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤Ë¤âÉüµ¢¤¹¤ë¤·¡¢¼«Ê¬¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ÆÂ©»Ò¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤¬°ì½ï¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×