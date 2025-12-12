食料品などの値上げが続き、今年は2万品目を超えました。高市総理は物価高対策を最優先に掲げていますが、いつ実感できるのでしょうか?そんななか、 「お金のリアル川柳」では切実で笑える川柳がぞくぞくと集まりました。

お金のモヤモヤを川柳に…「お金のリアル川柳」グランプリ

日比麻音子キャスター:

2025年は、1年で飲料・食料品2万609点が値上がりしました。



そんな中、お金の相談プラットフォーム「マネーキャリア」が行っているキャンペーン、今年のお金のモヤモヤを綴った「お金のリアル川柳」のグランプリが発表されました。

【お金のリアル川柳】

▼グランプリ

【給与前 妻の遣り繰り 国宝級】

→大ヒット映画「国宝」に掛かっています。



▼準グランプリ

【ミャクミャクと 上がり続ける 物価かな】

→関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」が「脈々と」上がり続ける物価に掛かっています。

最高値更新をしたコメ価格で一句 スーパーでも買い物に変化が…

日比キャスター:

コメ価格も上がり、なかなか下がりません。スーパー販売平均価格は、先週も最高値を更新し、5キロ4335円となっていました（11月30日までの一週間）。

※（株）KSP-SPが提供するPOSデータに基づき農水省にて作成



そのコメ価格を見ての川柳があります。



【値段見て オー米ゴッド 麺にする】

物価高で、スーパーに来るお客さんにも変化があったということで、スーパーアキダイの秋葉弘道社長の川柳です。



【物価高 ごみ箱からは メモ消えた】



スーパーアキダイ 秋葉弘道 社長

「今まで何を作る、何を買おうと決めて、メモを持ってきて買い物をしていた。物価高の対応策として、お店に来てから、新鮮でその日の特売品とか、いいもの・安いものを買い、その日のメニューを決める。そういう風潮に変わった」

実質賃金が10か月マイナス 未来へ希望を託しての川柳

日比キャスター:

実質賃金が10か月連続マイナスになりました。賃金が上がっているという実感が持てない時間がずっと続いてます。

「フォーサイト」元編集長 堤伸輔さん:

賃金が上がっても、それ以上に物価が上がると、実質賃金との差でマイナスになる。



実は、2024年は実績がプラスになった時もあったのですが、2025年は1月からずっとマイナスです。これがみんなの感覚にズシリと来ていますね。

日比キャスター:

懐やお財布が安心できる実感がない中での川柳があります。



【楽しみな 孫とNISAの 10年後】

【すくすくと 育ってほしい 子とiDeCo】



やはり、“お金を育てる”ということでこのような川柳が入選しました。



そして、山内キャスターに川柳ではなく物価高で回文を作ってもらいました。

山内あゆキャスター:

得意の回文を作りました。



【夜 やりくりやるよ】

→反対から読んでも「夜 やりくりやるよ」。夜になると、家計簿をつけて悩んでしまうことがあると思います。



