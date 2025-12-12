きょうは風が強く、寒い一日となりました。北日本は雪に見舞われ、住人は雪かきに追われるなど影響が出ています。

今週月曜日、震度6強の地震に見舞われた青森県の被災地。

記者

「東北町の道路が陥没した現場では、きょうも雪が降る中、復旧作業が行われています」

青森県内の9地点で今シーズン一番の冷え込みとなりました。気象台は大雪による交通障害などに注意を呼びかけています。

こちらの映像は午前8時ごろの北海道・留萌の様子です。吹雪で一時的に視界不良になる瞬間も。雪の影響で、きのう63便が欠航した新千歳空港では、およそ220人が空港で一夜を明かしました。

記者

「午前9時半の新潟市中央区です。時折、あられが強く降りつけ、強い風が吹いています」

新潟県の佐渡では、午前6時半前に最大瞬間風速26.3メートルを観測。そして、長野県北部では、昨夜から雪が降り続き、住民は朝から雪かきに追われていました。

住民

「重いです。きょうの雪は」

関東でも各地で冷え込みが厳しくなりました。東京都心の最低気温は5.8℃。北風が強く吹き、寒い一日となりました。

記者

「午後2時すぎの上野駅前です。空気が乾燥してとても冷たく、皆さん厚手の上着などを着ています」

東京・上野で行われているイベントでは、身も心も温まるグルメが用意されています。中でも気になるのが「はしまきお好み焼き」。九州を代表する屋台グルメで、お好み焼きを割り箸に巻いたもの。手軽に食べられて人気があるそうです。