12月12日の新潟県内は各地で冬の嵐となりました。上・中越の山沿いを中心に雪が強まり、津南町では48cmの積雪が観測されました。気になる週末の天気について石黒気象予報士の解説です。

上越市高田では今季初めて雪が観測されまして、4cmの雪が降りました。下越で1cm以上の降雪が観測された所はありませんでした。



12日夜も雪が降ったりやんだりの変わりやすい天気です。見通しの悪さや路面凍結にご注意ください。



13日は冬型の気圧配置はゆるみ高気圧に覆われていくでしょう。朝まで雪の残る所がありますが、次第にやんで薄日がさしてくるでしょう。



12日の寒さはひきずりますので、お出かけの際は暖かくしてください。天気の回復も束の間、日曜日になると、西から2つの低気圧が接近し、日本海にある低気圧が発達しながら県内付近を通過するでしょう。



雪ではなく雨と風が強まる予想で、警報級の大雨となるおそれがあります。特に午後は風が強まり、雷を伴って激しい雨が降り大雨の可能性もあります。低気圧の進路によっては雨雲のかかり方、時間帯変わってきます。最新の雨雲レーダーを活用してください。



予想最大瞬間風速は県内全域で30m、交通影響にも注意をしてください。

週明け15日月曜日は冬型の気圧配置となるため、山沿いを中心に再び積雪が増えそうです。平地は最初、雨として降りそうで、15日月曜日かけて雨の降り方に注意をしてください。無理のない範囲で、雪かきはこまめにしましょう。