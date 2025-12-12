¡ÈÃì¤ÎÌµ¤¤35¾öÂç¤ÎLDK¡É¡¡¿å²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤ëÃæÄí¥Æ¥é¥¹°ìÂÎ¤Î²È¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù
¡¡ÇÐÍ¥¡¦ÅÏÊÕÆÆ»Ë¤¬°ÆÆâÌò¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ØÅÏÊÕÆÆ»Ë¤Î·ú¤â¤ÎÃµË¬¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡Á°4¡§25¡Ë13ÆüÊüÁ÷¤Ï¡¢ÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¤Ë·ú¤Ä¹â¶¶Å¡¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¿åÈ×¤Î¤¢¤ëÃæÄí¥Æ¥é¥¹¤È¡¢Ãì¤ò°ìÀÚÃÖ¤«¤º¤Ë¹¤¬¤ë35¾öÂç¤ÎLDK¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê¶õ´Ö¹½À®¤¬ÆÃÄ§¤Î½»Âð¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¹¤¤¡ª¡×35¾öÂæ¤ÎÌµÃì¶õ´Ö¡ÖÅìµþÅÔÀ¤ÅÄÃ«¶è¡¦¹â¶¶Å¡¡×
¡¡Íî¤ÁÃå¤¤¤¿½»ÂðÃÏ¤Ë·ú¤ÄÉßÃÏ¤Ï¡¢³°¼þ¤òÊÉ¤Ç°Ï¤à¤³¤È¤Ç¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ò³ÎÊÝ¡£¤½¤Î³°ÊÉ¤Ë¤Ï¡È¥½¥ê¥É¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥á¥ó¥È·Ï¤ÎÊÉºà¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þ´Ö¤Î·Ð²á¤È¤È¤â¤Ë¥«¥ë¥·¥¦¥àÀ®Ê¬¤¬Çò¤¯Éâ¤½Ð¤ëÆÈÆÃ¤ÎÉ÷¹ç¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡¡¸¼´Ø¤È»×¤¨¤ë¥É¥¢¤ò³«¤¯¤È¡¢¤Þ¤º¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Ý¡¼¥Á¡£¤½¤·¤ÆÎÙ¤Ë¤Ï¿å²»¤Î¶Á¤¯ÃæÄí¥Æ¥é¥¹¤¬Â³¤¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¤ËÀÅ¤«¤ÊÌþ¤·¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¹¤¤¸¼´Ø¥Û¡¼¥ë¤òÈ´¤±¤ë¤È¡¢ÆâÉô¤ËÃì¤òÀß¤±¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼Â¸½¤·¤¿35¾ö¤ÎLDK¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÃæÄí¥Æ¥é¥¹¤È¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿³«ÊüÅª¤Ê¶õ´Ö¤¬¸½¤ì¤ë¡£Å·°æ¤Î°ìÉô¤Ï¿á¤È´¤±¤Ç¡¢½ÄÊý¸þ¤Î¿¤Ó¤ä¤«¤µ¤â²Ã¤ï¤ë¡£
¡¡¥Æ¥é¥¹¤Ë¤Ï¿¢ºÏ¤È¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÀ½¥Ù¥ó¥Á¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¡¢ÊÉºÝ¤Î¿åÈ×¤«¤é¶Á¤¯¿å²»¤¬¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥º¥à¤òÍ¿¤¨¤ë¡£LDK¤È¤Î¶¤Ë¤¢¤ëÂçÁë¤ÏÁ´³«¤Ç¤¡¢ÆâÂ¦¤Ë¤ÏÏÂ»æ¥á¥Ã¥·¥å¤Î¾ã»Ò¸Í¤¬¼è¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ©¤±¤ëÏÂ»æ¤Î¼Á´¶¤¬½À¤é¤«¤¤¸÷¤ò±é½Ð¤·¡¢³°¤ÈÆâ¤Î°ìÂÎ´¶¤ò¹â¤á¤ë»Å³Ý¤±¤À¡£
¡¡¼¼Æâ¤Ç¤Ï¡¢ÆîÌÌ¤ÎÊÉ¤ËÄ¥¤é¤ì¤¿¼«Á³ÀÐ¤¬½Å¸ü¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£ÀÐ¤Ë¤Ï²½ÀÐ¤¬¸«¤¨¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¡¢ÁÇºà´¶¤¬¶õ´Ö¤Ë¿¼¤ß¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¿©Âî¤Ë¤ÏÃæ±û¤Î¤ß¤ËµÓ¤Î¤¢¤ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤òºÎÍÑ¤·¡¢Âç¿Í¿ô¤Ç¤âÀÊ¤ËÃå¤¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Âæ½ê¤Ï¡¢Éý3¥á¡¼¥È¥ë¤Îºî¶ÈÂæ¤òÈ÷¤¨¤¿¥·¥ó¥¯¤È¡¢ÊÉÂ¦¤Ë¥³¥ó¥í¤òÇÛÃÖ¤·¤¿Æó·¿¼°¤Ç¡¢µ¡Ç½À¤ÈÈþ¤·¤µ¤¬Î¾Î©¤¹¤ë¡£
¡¡³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤ë¤È¡¢¿§Ì£¤òÍÞ¤¨¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¢¤ë1³¬¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢Çò¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿ÌÀ¤ë¤¤2³¬¤¬¹¤¬¤ë¡£Ï²¼¤ÎÀè¤Ë¤Ï¹¤¤¥Ù¥ó¥Á¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¿á¤È´¤±¤òÄÌ¤·¤Æ1³¬LDK¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¹½À®¤À¡£µÒ´Ö¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ëÏÂ¼¼¤â¶á¤¯¤Ë¤¢¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿À¸³èÆ°Àþ¤¬À°¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
½×¹©¡§2024Ç¯3·î
ÉßÃÏÌÌÀÑ¡§178.5Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê54.0ÄÚ¡Ë
·úÃÛÌÌÀÑ¡§102.3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê31.0ÄÚ¡Ë
±ä¾²ÌÌÀÑ¡§189.6Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê57.3ÄÚÄÚ¡Ë
¹½Â¤¡§ÌÚÂ¤ºßÍè¹©Ë¡
Àß·×¡§×¢Éô¹ä»Ê¡¿×¢Éô¹ä»Ê·úÃÛ¸¦µæ½ê¡¡
