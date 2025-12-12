¿åÃ«Ë¡õ°ËÆ£Íö¡¡Ìó13Ç¯¤Ö¤êÉ×ÉØ¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼½Ð±é¡¡¿åÃ«¤Ï¡ÖÍö¤µ¤ó¡×¸Æ¤Ó¡¢¡È¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡É¾È¤ì´é¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿åÃ«Ë¡Ê73¡Ë¤ÈºÊ¤Ç½÷Í¥¤Î°ËÆ£Íö¤¬¡¢31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡Ê¸å5¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£É×ÉØÂ·¤Ã¤Æ¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ï¡¢2013Ç¯7·î¤Î¡Ö½ÐÄ¥¡ªÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×°ÊÍèÌó13Ç¯¤Ö¤ê¡£
¡¡ÌÇÂ¿¤Ë¤Ê¤¤É×ÉØ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ½Ð±é¡£²ÚÎï¤Ê¤ë²ÈÄí¤Ç°é¤Á¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤ò±óÎ¸¤Ê¤¯¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Ä¹Åè°ìÌÐ¡¢ÀÐ¸¶ÎÉ½ã¡¢¹âÅè¤Á¤µ»Ò¤Î¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¥È¥ê¥ª¡×¤â¶½Ì£ÄÅ¡¹¤Ç¡¢¸ß¤¤¤Î¸Æ¤ÓÊý¤òÌä¤ï¤ì¤¿¿åÃ«¤Ï¡ÖÍö¤µ¤ó¡×¡¢°ËÆ£¤Ï¡ÖË¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ö¤È¤½¤ì¤¾¤ìÌÀ¤«¤·¤¿¡£¿åÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÉáÃÊ¤ÏÆÃÃÊ·É¸ì¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡Ö¤ª¸ß¤¤¤ËÍðË½¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¿åÃ«²È¤¬¤É¤ó¤ÊÇ¯±Û¤·¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥È¡¼¥¯¡£¿åÃ«¤Ï¡ÖÇ¯¤¬ÌÀ¤±¤¿½Ö´Ö¡¢¤À¤¤¤¿¤¤ËÍ¤¬¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¡É¤È¶«¤Ö¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀª¤¤¤ÇÌ¼¤¬Êú¤¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ°ì½ï¤Ë¡È¥ï¡Á¥Ã¡ª¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¡ª¡É¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¡Ä¡×¤ÈËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¡£Âç¤ß¤½¤«¤Ï¸µÆü¤ò·Þ¤¨¤ë»ÙÅÙ¤ËË»¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ËÆ£¤â¡Ö»ä¤â°ì±þ¡¢ÎØ¤Ë²Ã¤ï¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¼ýÏ¿¤Ç¤Ï¡¢µ×¡¹¤ÎÉ×ÉØ¶¦±é¤Ë¿åÃ«¤¬½ª»Ï¾È¤ìµ¤Ì£¡£Ä¹Åè¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¿åÃ«¤µ¤ó¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦¡×¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤¿¤è¤¦¤Ç¡ÖÀèÆü¡¢¡Ø¿·½Õ¥É¥ê¡¼¥à¥Ð¥È¥ë2026¡¡ÌÚÍü·ûÉð¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄKING¡ª¡Ù¤Î¥í¥±¤Ç1Æü°ì½ï¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤È¤º¤¤¤Ö¤ó°ã¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡©¡×¤ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£ÀÐ¸¶¤«¤é¤â¡Ö»ûÏÆ¤µ¤ó¤È¤¤¤ë¤È¤¤È¤â°ã¤¦µ¤¤¬¤¹¤ë¡ª¡×¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤µ¤ì¡¢¿åÃ«¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢¸«¤É¤³¤í¤âËþºÜ¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à¤ä¥È¡¼¥¯¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤Ä¤Ä¡¢¿åÃ«¡¦°ËÆ£É×ºÊ¤Îµ®½Å¤ÊÁÇ´é¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ªÂç³¢Æü¡×¡£¿Íµ¤¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ´ë²è¡Ö¥¶¥ï¤Ä¤¯¡ª²»³Ú²ñ¡×¤Î¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥é¥¤¥Ö¤Ç¡ªÇ¯±Û¤·SP¡×¤È¤Î¹ë²Ú2ËÜÎ©¤Æ¤Ç¡¢ºòÇ¯Æ±ÍÍ¸á¸å5»þ¤«¤éÇ¯±Û¤·¤Þ¤Ç8»þ´Ö¤Ö¤ÃÄÌ¤·¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£