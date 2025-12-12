横山裕、『ドッキリGP』ロケで「右肋骨骨折、腰椎捻挫」全治2カ月のケガ
フジテレビは12日、同局系バラエティ番組『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』のロケで、アイドルグループ・SUPER EIGHTの横山裕が負傷したと明らかにした。
フジテレビ本社＝東京・台場
11日午後、同番組のロケで、横山が「右肋骨骨折、腰椎捻挫」で全治2カ月のケガをした。横山が回転台の上に乗るゲームの収録中に起きたという。
同局では「横山さんが怪我をされたことについて、大変申し訳なく、心より御見舞い申し上げます。また、関係者の方々、ご迷惑をおかけした皆様に、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した上で、「横山さんの一日も早いご回復をお祈りするとともに、今後は番組制作上の安全管理をより一層徹底してまいります」としている。
