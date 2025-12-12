SUPER EIGHT²£»³Íµ¤¬¥Õ¥¸ÈÖÁÈ¤ÇÁ´¼££²¤«·î¤ÎÂç¤±¤¬¡¡Áê¼¡¤°»ö¸Î¤È¶É¤Î¡Ö°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¡×
¡Ö£Ó£Õ£Ð£Å£Ò¡¡£Å£É£Ç£È£Ô¡×¤Î²£»³Íµ¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥ê£Ç£Ð¡×¤Ç±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¤ÎÂç¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£±£²Æü¡¢¤ï¤«¤Ã¤¿¡£ÈÖÁÈ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£Á´¼£¤Ï£²¤«·î¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£±Æü¸á¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö²óÅ¾Âæ¤Î¾å¤Ë¾è¤ë¥²¡¼¥à¡×¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤ËÉé½ý¡£¡Ö±¦Ï¾¹ü¹üÀÞ¡¢¹øÄÇÇ±ºÃ¡×¤ÇÁ´¼££²¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Õ¥¸¤Ï¡ÖÂçÊÑ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¯¡¢¿´¤è¤ê¸æ¸«Éñ¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¡£¡Ö²£»³¤µ¤ó¤Î°ìÆü¤âÁá¤¤¤´²óÉü¤ò¤ªµ§¤ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤ÏÈÖÁÈÀ©ºî¾å¤Î°ÂÁ´´ÉÍý¤ò¤è¤ê°ìÁØÅ°Äì¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤È¤³¤íÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Î»ö¸Î¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡££±£±·î¤Ë¤Ï£Ô£Â£Ó·Ï¡ÖºÇ¶¯¥¹¥Ý¡¼¥ÄÃË»ÒÄº¾å·èÀï£²£°£²£µÅß¡×¡Ê£±£²·î£²£±ÆüÊüÁ÷¡Ë¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´Ìî³Ù¤¬Éé½ý¡£µðÂçÄ·¤ÓÈ¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡×¤òÈô¤ó¤ÀºÝ¤Ë¶õÃæ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¡¢ÃåÃÏ»þ¤Ë±¦Â¤ò¤Ò¤Í¤Ã¤¿¡£±¦É¨¤ÎÈ¾·îÈÄÂ»½ý¤È¿ÙÂÓÃÇÎö¤ÇÁ´¼££¸¡Á£¹¤«·î¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯£Ô£Â£Ó¤ÇÇ¯ËöÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö£Ó£Á£Ó£Õ£Ë£Å£²£°£²£µ¡×¤Ç¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¡×Ä¹ÅÄ¾±Ê¿¤¬º¸Â¹Ã¤òÇíÎ¥¹üÀÞ¤·¡¢Á´¼££³¤«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤Ï¡Ö¶ÉÂ¦¤ÏËüÁ´¤ò´ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó·Ï¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â¥±¥¬¿Í¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Â¤¤É½¾ð¡£¶ÉÂ¦¤Ï½Ð±é¼Ô¤ËÂÐ¤·°ÂÁ´ÇÛÎ¸µÁÌ³¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖÌÌÇò¤¤±ÇÁü¤äÇ÷ÎÏ¤¢¤ë±ÇÁü¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¾å¤²¤¬¤Á¡£½Ð±é¼Ô¤â¤½¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤³¤½¥Ö¥ì¡¼¥Ìò¤È¤Ê¤ë¿Í¤¬É¬Í×¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£»ö¸Î¤ò¶µ·±¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£