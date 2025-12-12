ギターロックバンド・kobore、TVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』OPテーマ「Magic」1月6日デジタルリリース決定！
東京・府中発ギターロックバンドkoboreが、2026年1月6日(火)に新曲「Magic」をデジタルリリースすることが決定し、併せてジャケット写真を公開した。
本楽曲はTVアニメ『異世界の沙汰は社畜次第』のOPテーマ曲のために書き下ろした楽曲となり、“出会い”によって日常が魔法に変わる瞬間を描いており、優しさと切なさが溶け合うエモーショナルな楽曲に仕上がっている。
TVアニメ放送に先駆け、音源を使用したメインPVも公開された。新曲「Magic」をいち早く聴くことができるので、ぜひチェックしてほしい。
また、2026年3月に東京・名古屋・大阪の3都市で開催する対バン企画kobore pre.「FULLTEN」のオフィシャル2次先行が受付中なので奮って応募しよう。koboreのこれまで培ってきたライブ力、対バン企画『FULLTEN』ならではの化学反応と熱気をぜひ会場で体感して欲しい。
●リリース情報
1月6日配信開始
「Magic」
●作品情報
TVアニメ「異世界の沙汰は社畜次第」
1月6日(火)より放送開始！
働けば働くほど異世界で恋愛フラグが立つ！？
氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす異世界BL！
シリーズ累計200万部突破！
氷の貴公子×効率厨サラリーマンが織りなす大人気異世界BLが待望のTVアニメ化！
＜イントロダクション＞
三十路目前のサラリーマン・近藤誠一郎は、ある日、聖女召喚に巻き込まれて異世界のロマーニ王国に転移してしまう。
昼夜を問わず働き続け社畜根性が染みついていた誠一郎は、異世界でも仕事を要求し、王宮の経理課で働くことに。
経理課の立て直しを進める忙しい日々のなか、誠一郎が手に入れたのは『疲れが吹っ飛ぶ栄養剤』。
栄養剤のおかげで、元からあった体調不良も疲労もなくなり感激するが、異世界の魔素耐性のない誠一郎は副作用のせいで命の危機に！
助かるためには、魔力のある人に「魔力を馴染ませてもらう」必要があり、誠一郎は『氷の貴公子』と呼ばれる第三騎士団団長アレ
シュに身をゆだねることになるが――
AT-X 毎週火曜 23:00〜 ※リピート放送 毎週木曜11:00〜／毎週月曜17:00〜
TOKYO MX 毎週火曜 24:30〜
BS11 毎週火曜 24:30〜
サンテレビ 毎週火曜 24:30〜
KBS京都 毎週火曜 24:30〜
※放送日時は変更となる場合がございます。
●ライブ情報
kobore pre.『FULLTEN』
2026年3月19日(木) 名古屋 DIAMOND HALL
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
2026年3月22日(日) 大阪 BIG CAT
open 16:30 / start 17:30
Guest：to be announced…
2026年3月27日(金) 恵比寿 LIQUIDROOM
open 18:00 / start 19:00
Guest：to be announced…
ticket ￥4,500(税込)
オフィシャル2次先行
受付期間：12月6日(土)10:00〜12月14日(日)23:59
https://eplus.jp/kobore2026/
