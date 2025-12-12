¡ÚÎø¥ê¥¢ÈþÃËÈþ½÷¤Þ¤È¤á¡Û¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¡Ö¥é¥Ö¥È¥é¡×¡ÄPrime VideoºîÉÊ¤Î´ãÊ¡¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë5¿Í
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/12¡ÛPrime Video¤Î¿Íµ¤º§³è¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¥ê¡¼¥º¡¢Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¥é¥Ö¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥·¥ê¡¼¥º¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï»²²Ã¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿ÈþÃËÈþ½÷5¿Í¤ò°ìµó¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ª¥ê¥é¥¸Æ£¿¹¡¢Èþ¿ÍºÊ¤Ï¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×»²²ÃÈþ½÷¤À¤Ã¤¿
µ¯¶È²È¤Î²«â«¤¬¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó4¤Ë»²²Ã¤·¤¿ïªµä»Õ¤ÎÆ£¸¶Ë¾Ì¤¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬âÁ¤·¤¤Èþ½÷¡£²Ú¤ä¤«¤ÊÈþ¤·¤µ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤¬¤Á¤ÊÆ±¥·¥ê¡¼¥º¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆ£¸¶¤ÎÁÖ¤ä¤«¤«¤Ä¾þ¤ê¤¹¤®¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÈþËÆ¤Ï°ìºÝµ±¤¡¢»Ä¤ê3¿Í¤Î¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¶ð¤ò¿Ê¤á¤¿¡£
¤½¤Î¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡×¤ÎÃË½÷µÕÅ¾ÈÇ¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó2¤Ë¤Æ2ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤òÌ³¤á¤¿µ¯¶È²È¤ÎÈøºêÈþµª¡Ê¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤ÎÈþËÆ¤â¥Ô¥«¥¤¥Á¡£Èþ¤·¤µ¤â²Ä°¦¤é¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¹¥é¥ê¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê°áÁõ¤âÃå¤³¤Ê¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¾ï¤ËË°¤¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ºÇ¿·ºî¤ËÅö¤¿¤ë¡Ö¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¥·¡¼¥º¥ó6¤Ë¤Æ6ÂåÌÜ¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤òÌ³¤á¤¿¸½Ìò°å»Õ¤Îµ×¼¡ÊÆ°ìµ±¤Ï¥·¥ê¡¼¥º¤¤Ã¤Æ¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤Ç¡ÈÎáÏÂ¤Î²¦»ÒÍÍ¡É¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤¬ÉÕ¤¯¤Û¤É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ï¥¤¥ë¥É¤«¤Ä¶¯¤á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤òÊ¤¤¹´Å¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿µ×¼¡ÊÆ¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÏÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó1¤Ë»²²Ã¤·¤¿¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤Î¤¢¤ß¤Ï¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ç¿Íµ¤¤Ë¡£¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤ê¡¢¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¸ÄÀ¤¬µ±¤¯»äÉþ¤Î¥»¥ó¥¹¤Ï½÷À»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤â¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡£
ºÇ¿·ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥é¥Ö ¥È¥é¥ó¥¸¥Ã¥È¡×¥·¡¼¥º¥ó3¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÉÔÆ°»º±Ä¶È¤Î¤æ¤¦¤ä¤â¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡£º£¤Ç¤³¤½¿§Çò¤Ç½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤À¤¬¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÏÆü¾Æ¤±¤·¤¿»Ñ¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊ¿À®¤Î¥®¥ã¥ëÃË¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤â¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
À®¸ù¤ò¼ý¤á¤¿1¿Í¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ¡á¥Ð¥Á¥§¥é¡¼¡¢ÆÈ¿È½÷À¡á¥Ð¥Á¥§¥í¥ì¥Ã¥Æ¤¬±¿Ì¿¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¡¢À³Ê¤â¥Ð¥Ã¥¯¥°¥é¥¦¥ó¥É¤â°Û¤Ê¤ëÂ¿¿ô¤Î°ÛÀ¤«¤é¡È¿¿¼Â¤Î°¦¡É¤òÁª¤ÓÈ´¤¯Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ëÈóÆü¾ïÅª¤Ç¹ë²Ú¤Ê¥Ç¡¼¥È¤ä¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ëÎø°¦¤Î¶î¤±°ú¤¤ä¡¢¤½¤³¤Ë¸½¤ì¤ë¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
CJ ENM·ÏÎó¤Î´Ú¹ñ¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹TVING¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¢¤ë¿Íµ¤Îø°¦¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø환승연애¡Ê¾è¤ê´¹¤¨Îø°¦¡Ë¡Ù¤Î¥Õ¥©¡¼¥Þ¥Ã¥È¤ò¸µ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÇÀ½ºî¤µ¤ì¤¿ÈÖÁÈ¡£»²²Ã¼Ô¤Ï¸òºÝ´ü´Ö¤äÊÌ¤ì¤¿»þ´ü¡¢ÇË¶ÉÍýÍ³¤â¤½¤ì¤¾¤ì°Û¤Ê¤ë5ÁÈ¤Î¸µÎø¿Í¤¿¤Á¡£°ìÅÙÊÌ¤ì¤¿Îø¿Í¤¿¤Á¤¬ºÆ²ñ¤·¡¢Ìó1¥ö·î´Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¥Û¥«¥ó¥¹À¸³è¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢²áµî¤ÎÎø¤ä¡¢¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Î´Ö¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
