俳優・川口春奈さん（30）が2025年12月9日、自身のインスタグラムを更新。真紅のワンショルダードレス姿を披露した。

「すっかり年末ですね、早いなぁ」

川口さんは、「素敵なアワードにご招待していただきました」とイベント参加を報告し、デコルテがあらわになった真紅のドレスショットを投稿した。

また、「すっかり年末ですね、早いなぁ」と語り、「どうか体調に気をつけてこころもからだも健康でいられますように！」とつづっていた。「Merry Xmas ＆ Happy new year！！」とコメントを添えている。

インスタグラムに投稿された写真では、デコルテがのぞく真紅のワンショルダードレスを着用。アシンメトリーなラインで、片側の肩がのぞくデザインが印象的。壁の前に立ち、横を向き、両手を体の前に添えてポーズをきめていた。2枚目では、視線だけをカメラに向けて微笑む姿を披露していた。

この投稿には、「一生推します！」「赤ドレス似合いすぎ！！」「超美しいです」「かっこよすぎます」「美しくて見惚れちゃう」「ホント可愛いです」といったコメントが寄せられていた。