¹¾¸¶·¼Ç·¡Ö¿ÍÀ¸¤Ï»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¢³ç¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿Í¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ãÎÉ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡×
¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö²»Âç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¹¤Ìç¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¼Â¸³Åª¤Ë¡Ö»ä¤Ï¡ØIT¡Ù¤ä¡ØAI¡Ù¤òÀì¹¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¤È¸À¤¦¿Í¤È¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÆñ¤·¤¤¤³¤È³Ø¤ó¤Ç²¿¤¬³Ú¤·¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÈ¿±þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¤¬ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹¾¸¶¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¡Ê23ºÐ ½÷À¡Ë
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¤Þ¤¢¤Í¡¢¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢²»Âç¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ë°ì°®¤ê¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤â¡Ê¥ª¥Ú¥é¤Î³èÆ°¤Ç¡Ë²»³Ú´Ø·¸¤Ë¤â¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·Ò¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¡¢²Î¡Ê¥ª¥Ú¥é¡Ë¤¬ÀìÌç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê²»³Ú²È¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ë°Î¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤´É×ÉØ¤Ç²»³Ú²È¤ÎÊý¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÌÌÅÝ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é°Î¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê²»ÂçÂ´¶È¸å¤Î¼ç¤Ê¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¡ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï³Ø¹»¤Ç²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢²»³Ú¶µ¼¼¤È¤«¤Ç¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
¿ÍÀ¸¤Ï»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¢³ç¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ãÎÉ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¤À¤±¤É¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤Ï¤Í¡¢º£Î®¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖIT¡×¤È¤«¡ÖAI¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖºÇÀèÃ¼¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö°ìÀ¸Âç¾æÉ×¡×¤Ã¤ÆÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÀ¸Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤½¤Î°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤«¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤âÎä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤Í¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
º£¤Ï¡¢²»Âç¤Ç¤â¿·¤·¤¤²Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£IT¤È¤«¤½¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²»³Ú¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²»³Ú¤È¤«¡£²Î¤À¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¼³Ú²È¤È¤«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²Ê¤È¤«¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬À¸ÅÌ¤µ¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ê²¿»ö¤â¡Ë»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¡È¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤ë¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¾¸¶·¼Ç·
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÁêÃÌ¡ä
»ä¤Ï²»³Ú¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤é¡Ö²»Âç¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤â°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¿¦¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¶¹¤Ìç¡×¤Ê¤É¤Î¸ÀÍÕ¤ò´öÅÙ¤È¤Ê¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ï¤ª¶â¤ò²Ô¤²¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ï°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã¹¾¸¶¤«¤é¤Î²óÅú¡ä
¤Þ¤¢¤Í¡¢¤Ç¤â¼ÂºÝ¡¢²»Âç¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£²»³Ú¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡Ê²»³Ú¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤Ï¡Ë°ì°®¤ê¤Î¿Í¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£»ä¤â¡Ê¥ª¥Ú¥é¤Î³èÆ°¤Ç¡Ë²»³Ú´Ø·¸¤Ë¤â¤¤¤Æ»×¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê°ìÀ¸·üÌ¿¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ß¤¿¤¤¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç·Ò¤¤¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÊÑ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¾µÃÎ¤Î¤¦¤¨¤Ç²»³Ú¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£
»ä¤Ï¡¢²Î¡Ê¥ª¥Ú¥é¡Ë¤¬ÀìÌç¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê²»³Ú²È¤ÎÊý¤ò¸«¤Æ¡Ë°Î¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤Í¡¢¤´É×ÉØ¤Ç²»³Ú²È¤ÎÊý¤ÏÂçÊÑ¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤ª¸ß¤¤»Å»ö¤À¤È¤«¡¢¤½¤ì¤Ç¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬ÌÌÅÝ¤ß¤ë¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é°Î¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ê²»ÂçÂ´¶È¸å¤Î¼ç¤Ê¿ÊÏ©¤È¤·¤Æ¡ËÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ï³Ø¹»¤Ç²»³Ú¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤â¤·¤¯¤Ï¡¢²»³Ú¶µ¼¼¤È¤«¤Ç¶µ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤â¤ä¤Ã¤¿¤ê¡£
¿ÍÀ¸¤Ï»þ´Ö¤¬¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÊ¢³ç¤ê¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹¥¤¤Ê¤è¤¦¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿Í¤ËÌÂÏÇ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤ãÎÉ¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£
¤À¤±¤É¡¢À¤´Ö¤Î¿Í¤Ï¤Í¡¢º£Î®¤Î¤³¤È¤Ç¡ÖIT¡×¤È¤«¡ÖAI¡×¤È¤«¸À¤¦¤È¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×¡ÖºÇÀèÃ¼¡ª¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£ÀÎ¤«¤é¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢ºÇÀèÃ¼¤Ç¤âÄ¹¤¯Â³¤«¤Ê¤¤¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢¡Ö°ìÀ¸Âç¾æÉ×¡×¤Ã¤ÆÌµ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£°ìÀ¸Âç¾æÉ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¤½¤Î°¦¤¹¤ëµ¤»ý¤Á¡£¡Ö²¿¤«¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤«¡¢¤½¤ÎÇ®°Õ¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ÎÇ®°Õ¤âÎä¤á¤ë¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ç²¿¤È¤«¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¤À¤Í¡£
¡ÊÃæÎ¬¡Ë
º£¤Ï¡¢²»Âç¤Ç¤â¿·¤·¤¤²Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£IT¤È¤«¤½¤Î¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼²»³Ú¤È¤«¡£¤¢¤È¤Ï¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó²»³Ú¤È¤«¡£²Î¤À¤Ã¤Æ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÀ¼³Ú²È¤È¤«¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²Ê¤È¤«¡£¤½¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬À¸ÅÌ¤µ¤óÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£
¡Ê²¿»ö¤â¡Ë»þÂå¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¡¢¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò
¡ü¹¾¸¶·¼Ç·¡¡º£Ìë¤Î³Ê¸À
¡Ö¡È¿ÍÀ¸¤Î½¼¼Â¡É¤ò·è¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×
----------------------------------------------------
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ https://www.tfm.co.jp/link.php?id=7384
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
----------------------------------------------------
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§Dr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê
ÊüÁ÷Æü»þ¡§TOKYO FM¡¿FM Âçºå Ëè½µÆüÍË 22:00¡Á22:25¡¢¥¨¥Õ¥¨¥à»³±¢ Ëè½µÅÚÍË 12:30¡Á12:55
½Ð±é¼Ô¡§¹¾¸¶·¼Ç·¡¢±üÇ÷¶¨»Ò
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§http://www.tfm.co.jp/oto/