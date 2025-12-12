リポート

「街の人は今年1年をどんな漢字一文字で表すのでしょうか」



上田市に住む、こちらの男性は…



【高】

上田市 男性 60代

「高いの【高】です。なぜこの漢字？首相が高市早苗さんであることと、物価高、そして夏が気温が高かったからです」



Ｑ.2015今年の気温はいかがでしたか？

「本当にバテましたね。あと、エアコン代も気になりました。エアコン代もかかって」

Ｑ.電気代も?

「高かった」





塩尻市に住むこちらの夫婦は…塩尻市 夫婦 60代 夫【高】「なんか正反対のこと書いたねＱなぜこの漢字を？「お米の値段も高かったし、物価も上がったので、高いっていうふうにしました」対して、こちらは「安（あん）」。その訳は…。塩尻市 夫婦 60代 妻【安】「母が去年からずっと入院していて8月に退院して、やっと元気になったから、これから安らかに過ごしてもらいたいと思って」一方、千曲市に住むこちらの夫婦は…。千曲市 夫50代 妻40代夫【沸】「大谷翔平のファンで、ドジャーズの優勝を見て、興奮した11年だったいうところで選びました」今年も日本中が大谷フィーバーに沸きました。「ワクワクさせてもらったというところで、元気が出ました」妻【楽】「とにかくたくさん楽しんで、笑ったり、遊んだり。ディズニーシーに行って、家族で行ったのは、もう5年ぶりぐらいとかで。楽しみました。」上越から来たこちらの女性も自分の旅にまつわる一文字を挙げてくれました。新潟・上越市 女性 70代「挑戦の「挑」で今年はいろんなことに挑戦してきたので」Ｑ.例えばどんなことに挑戦されましたか?「大阪万博に、閉会式間近の10月上旬にすごい混んでるところにしかも暑いところに年齢的にももう後期高齢者で自分の体力に挑戦するような感じ。こちらは今年母親になったばかりの女性。長野市 女性20代 男の子生後4か月「変わる・大変の変です。まずは出産して家族形態が変わったのと産後がちょっと大変だった。人を育てるってなんかこう責任感っていうのとか、今落ち着いてきたんですけど」Ｑ.お子さんの今後の変化で楽しみなことってなんですか？「そうですね。今もううつ伏せ寝返りとか日々変化してるんですけどまあ直近で言ったらずりばい、はいはいとかつかまり立ちとかがまずはちょっと楽しみにしています」