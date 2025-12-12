俳優・水谷豊と女優・伊藤蘭が１３年ぶりにバラエティー番組で夫婦共演する。テレビ朝日系の大みそか特番「ザワつく！大晦日 豪華俳優陣が参戦！ドラマもやって大騒ぎＳＰ」（午後５時）に、そろって出演することが１２日、発表された。

２２年以来毎年、水谷は出演する人気ドラマ「相棒」（水曜・午後９時）での“相棒”寺脇康文と同番組に出演してきた。今年の“相棒”は妻の伊藤蘭。貴重な２ショットに、レギュラーの長嶋一茂は「我々の世代としては、キャンディーズはトップ中のトップアイドルです！」と興奮を隠しきれず、高嶋ちさ子も伊藤をひと目見て「美しい〜！！」と大喜び。質問攻めにし、互いの呼び名が「蘭さん」「豊さん」と分かると高嶋は「…け、け、け、敬語なんですか？」とビックリ。年越しの瞬間の水谷家は、水谷が「年が明けた瞬間、だいたい僕が“ワ〜ッ！”と叫ぶんです。その勢いで娘が抱きついてくれて一緒に“ワ〜ッ！ハッピーニューイヤー！”と盛り上がってくれる。それが楽しみで…」と明かし、支度に忙しいという伊藤も「私もいちおう、輪に加わります（笑）」と仲良しぶりが明らかになった。

収録では、妻との久々の共演に水谷が終始照れ気味で、一茂は「なんだか水谷さんの雰囲気がいつもと違う…」とツッコミ。石原良純からも「寺脇さんといるときとも違う気がする！」と指摘され、水谷がますます照れ笑いを浮かべる場面も。ゲームやトークで大盛り上がりしながら、水谷豊・伊藤蘭夫妻の貴重な素顔が浮き彫りになる。