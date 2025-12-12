愛知県で多発している特殊詐欺。被害を防いだのは、ネパール人のコンビニ店員でした。

ネパール国籍のブッダ・マガル・ブディラムさん（25）とサプコタ・ラクスマンさん（32）。

それはことし10月、名古屋市昭和区のコンビニでの出来事でした。



（ブッダ・マガル・ブディラムさん）

「おじいちゃんが私のところに来て『電子マネーが買いたい』と言われた。『いくらくらい買いたいですか？』と聞くと金額が高かった」





「34分間くらい話していた。絶対に怪しいなと」

70代の男性客から「7万円分の電子マネーを買いたい」と言われた店員のブッダ・マガルさんは、先輩店員のサプコタさんに相談します。

（サプコタ・ラクスマンさん）

「なんのためですか？と聞くと『インターネットの支払い』と。詳しく話を聞くと、おそらく犯人と電話が繋がっていて、34分間くらい話していた。絶対に怪しいなと」

サプコタさんの読み通り、男性は詐欺の犯人に指示され電子マネーを購入しようとしていました。すぐに警察に通報し被害を未然に防いだのです。



愛知県内ではことし、特殊詐欺の被害が11月末時点で約80億円に上り、去年の同じ時期に比べ倍以上となっています。