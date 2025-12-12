次の衆議院選挙、富山1区の自民党公認候補は誰になるのか。党本部の意向も踏まえた調整が年末に向け重要な節目を迎えようとしています。



エブリィは先週土曜、自民党現職の田畑裕明衆議院議員に単独インタビューをしました。2回目のきょうは今年、専門職大学院を修了し、著書を出版するなど精力的に動く田畑議員が今、見据えるものとは。聞きました。



田畑裕明衆議院議員

「きっかけとして、50歳がシニア世代にかかる一つの転機にしたい、ということが私が提唱しています」





田畑議員が今月出版した著書、「学び直す力」です。自らも、今年9月、明治大学の専門職大学院で学び直しました。田畑議員「学び直しの現場というのは、そこにもっといろんなヒントや答えがあるんじゃないかと。生き方ですとか、いろんな自分の取り巻く環境というのを、もう少し客観的に見るということも私は大事なのかなと」上野キャスター「田畑さんご自身は、再選への意欲を示していらっしゃいますけれども、改めて今どんな思いか聞かせていただけますか」田畑議員「はい、富山1区の国会議員として、有権者の皆さんに選んでいただいて、国会に押し上げていただいております。そうした中で、党員の不記載問題も含めてですね、田畑事務所、私に起因する政治不信につながることが発生をしているということは、本当に慚愧にたえないわけでありますし、ここはもう本当に深くお詫びをいたしているところであります。謙虚な気持ち、丁寧な気持ちで仕事をさせていただくという気持ちで、取り組んでまいりたいという風に思っています」田畑議員が意欲を示す一方、自民党富山市連は、次の衆院選の公認候補に田畑議員を選ばないと決定し、新たな候補者の選考を進めています。富山市連常任総務会 藤井大輔支部長「今、自民党に向けられている期待だったり、厳しい声があったわけで、それを刷新できるであったり、そういったことをより解決できる方々に、私たちとしては支部長になってほしいという思いがあります。それは田畑さんではない、という機関決定をしたわけですから。田畑さんではない、新しい候補者を選考したいと、まずそもそも第1選挙区は空席ですので、その空席になった要因が…あるわけですから。そういう意味では新しい候補者の選考をしたいと、党本部にも申し伝えていると」田畑議員「本当に何も知らないですよ。正直言って、どんな行程でやってるか、もう何も知らないからコメントしようないですよね。教科書的なのは、ちゃんと私が選んでいただけるように、しっかり説明をしながら職責を果たしていきたいです、っていうことになっちゃうわけですよね」上野キャスター「田畑さんからどうなってんのみたいな感じで聞くのが…」田畑議員「ちょっとおかしいでしょ。そんな筋違いの話だしね」一方、今国会に提出された衆議院の議員定数を削減する法案。自民党の試算では、富山県の小選挙区は3つから2つに減る想定です。そもそも富山1区の候補者選考も根底が覆る事態ですが…田畑議員「一応提出はしましたけど、提出しても国会で審議いけるかっていうのはややこしいですけど、とにかく合意形成ですよね、そこにはまだまだ相当」会期末を来週に控え、審議入りも難しい情勢とみていてます。去年の衆院選は、わずか738票差と僅差で当選しましたが…旧統一教会との関係や、派閥のパーティー収入の政治資金収支報告書への不記載、無断・架空の党員登録など問題が相次ぎ、有権者の政治不信は深まりました。自民党富山県連 宮本光明幹事長「田畑事務所での不適切な党員登録問題について、田畑代議士からしっかり説明するようということを再三申し上げてきたけれども、そのことはなされないという実態、またその間もいくつもの政治資金パーティが開かれたり、説明責任を果たすようにと再三申し上げてきたわけですけれども、納得できる説明がなかったということ。新たな第1選挙区支部の支部長を選ばせてくれということについては、了解を得ているわけです。そして今、選考委員会も立ち上げてその選考に入っているということを報告してあります」そしてあす。自民党富山1区の次の候補者は誰になるのか、重要な場面を迎えます。田畑議員「13日に話し合いの場を作っていただけることになりました。私はもちろん当事者でありますから、まずそうした場を作っていただけたということは、大変ありがたく存じております」党本部の選挙対策副委員長として、橘慶一郎衆議院議員も加わり、県連と富山市連が改めて、田畑議員に説明を求める場を設けます。田畑議員「とにかく私は、そこで審査してもらう立場みたいな感じじゃないですか。だからこんなストーリー作りたいとか、こんなストーリーを求めているみたいなことを出すのも、僕の美学じゃないですし、それはない話だと思うんですよね。まあ言われるように（これまでの説明が）全然腹落ちしてないっていうのを、もちろんお聞きし、他の方からも言われるので、そこも含めてお話をしますし、説明の仕方含めてね。ただし、何か新しい事実なんかないんですよ。正直言ったら。あるも何もそういうひとつの事象だけしかないので、まあそこをしっかりお伝えするということ。党本部も今言うように、まずはやっぱり客観的な事実を聞きたいと思うんですよね。お互いが双方から言うよりもとか、せめて双方、ちゃんと話をした場を欲しいっていうか、そこから今度は多分党本部が、判断の時計が動くんだと思うんですよ。党本部は、早期の衆院解散総選挙を視野に、全国の候補空白区の対応を急いでおり、富山1区でも事態の打開に向け動き出す可能性があります。田畑議員と自民党富山県連・市連幹部との間には、依然大きな溝ができたままです。この溝は埋めることができるのか、あす開かれる説明の場が田畑議員に与えられたラストチャンスかもしれません。