歌手の中森明菜（60）が12日、ニッポン放送「中森明菜のオールナイトニッポンGOLD〜オールタイムリクエスト〜」で初めてパーソナリティーを務めた。

4時間の長時間特番。中森は冒頭で「こんばんは、中森明菜です」と深みのある落ち着いた声であいさつ。「今夜はラジオの前にいるあなたのお相手を私、中森明菜が務めます。今年もあとわずかとなりました。東京の夜はすっかりクリスマスの彩り。この年末、あなたはどんなふうにお過ごしですか？」と呼びかけた。

自身については「年末にディナーショーが待ち受けておりますので、ボイトレやリハーサルなどで毎日忙しくさせていただいております」と近況を報告した。

2023年から毎年12月に中森の名曲を振り返る企画を行ってきた。3年目の今年は初めて「ANN」の看板を背負うだけに、パーソナリティーを務めることが発表された際には「どんなリクエストやメッセージを頂けるかとても楽しみです！」とコメントしていた。

今年は初の野外音楽イベント出演や、松田聖子（63）のトリビュートアルバムに参加するなど精力的に活動している。