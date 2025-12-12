なんでもありのわがままヒール女王が見せた“母の顔”。ほっこり貴重なプライベートショットに多くのファンがリアクションしている。

【画像】極悪女王の“母の顔”ほっこりオフショット

注目を集めているのはアイルランド出身のレジェンドレスラー、ベッキー・リンチだ。現在38歳の同選手は2013年にWWEと育成契約を締結。2018年には“ザ・マン（The Man）という漢気の強いキャラクターで大ブレイクし、2019年に史上初めて女子レスラーとしてメインイベントに出場する快挙を成し遂げた。産休から復帰した現在はヒールレスラーに転向し、あの手この手で女子戦線をかき乱している。

そんなベッキーが自身の『Instagram』を更新。「史上最高の子ども」と5歳になった愛娘の誕生日を祝うために写真を複数アップすると、そこには同じくWWEで活躍する夫のセス・ロリンズの姿も。

ここ最近見せている極悪ヒールな表情とは180度異なる仲睦まじい家族写真にファンは「めちゃくちゃレア」「すくすく育ってるね」「あなたの妊娠発表を昨日のことのように覚えてる」などとコメント。そして多くの同僚レスラーたちから「ルークス（ベッキーの娘の名前）！お誕生日おめでとう」「将来の女子部門のリーダーだ」などと祝福の言葉が集まっていた。

