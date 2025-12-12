１１日のＴＢＳ「ｎｅｗｓ２３」では、高市早苗政権がガソリン減税などによる税収減の穴埋め財源として「超富裕層への課税強化」を検討していると伝えた。

年間所得６億円以上の約２０００人が新たな対象となり、税収は数千億円程度増える見通しと伝えた。

番組には「年間所得６億円を超える年もある人物」として個人投資家テスタ氏がインタビュー出演した。

テスタ氏は「対象者が少なければ少ないほど多数決の理論では通りやすくなってしまうので、仕方ないと思います」と語った。

一方で懸念点として「富裕層だけが上がるとなると、税金が安い国に引っ越したほうがいいんじゃないかとか、インターネットでビジネスをされてる方がたくさんいると思うので、そういう方が海外に住んでしまうと、日本に税金が入らないことにつながったりすると思います」と述べた。

テスタ氏は元手３００万円で株式投資を始め、約２０年で累計利益１００億円を突破したカリスマ投資家。

ネットでもテスタ氏の登場が話題に。「え？！テスタさんｎｅｗｓ２３に出てる？！」「ニュース２３見てたらテスタさん出ててびびった」「テスタさん年収６億って言って超富裕層の代表としてテレビに」「テスタさんのような超富裕層が脱出するようになったら日本は終わり」「確かにお金あれば一定数は税金安い海外に流れていっちゃいそう」「投資の話じゃなくて、税の話で」と反応する投稿が集まった。