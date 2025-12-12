東京都青梅市の「青梅鉄道公園」が、2026年3月21日（土）に「中央線・青梅線をはじめ鉄道の歴史を伝える学びの場」としてリニューアルオープンします。新たに加わる展示車両やお楽しみコンテンツなど、生まれ変わる「青梅鉄道公園」の魅力をご紹介します。

「青梅鉄道公園」ってどんなところ？

「青梅鉄道公園」は1962年、鉄道開業90周年事業として、当時の日本国有鉄道が青梅市・永山公園に開設した文化施設です。蒸気機関車や0系新幹線など実物の鉄道車両を保存展示しており、長らく親しまれてきましたが、老朽化にともなうリニューアル工事のため、2023年8月から休園しています。

【参考】

青梅鉄道公園のリニューアルが決定 2025年度末まで休園（青梅市）（※2023年4月掲載）

https://tetsudo-ch.com/12882890.html

懐かしの「201系」など3両を追加展示

今回のリニューアルでは、これまでの展示車両10両に加え、新たに「201系」「ED60」「115系」の3両が仲間に加わり、合計13両体制となります。また、すべての展示車両に屋根が設置され、貴重な車両を雨風から守る環境が整えられます。

中央線・青梅線の顔「201系」

通勤型車両「201系」

特に注目されるのが、かつて中央線・青梅線で活躍した通勤型車両「201系」です。 中央線の201系は2010年に引退したのち、豊田車両センターに「クハ201-1」が保存され、イベントなどで公開されてきました。青梅鉄道公園でのリニューアル展示にあたり、大宮総合車両センターで車両外板修繕が行われたほか、中央線201系の特徴の一つである「種別表示器」が車両前面に取り付けられ、現役時代を彷彿とさせる姿となります。

「ED60」「115系」も登場

直流電気機関車「ED60」と近郊型車両「115系」

「ED60」は中央本線でも活躍した直流電気機関車です。ED16のような旧型に比べ新技術を導入して開発されており、車体長は13メートルと、現在活躍している貨物用機関車に比べると小型なのが特徴です。

「115系」は多くのエリアで活躍した近郊型車両。中央本線からは2015年に引退しました。地域により様々なカラーリングが存在しましたが、今回は青色とクリーム色の塗装（いわゆる「横須賀色」）で展示されます。

新記念館と新コンテンツ

地域と融和するデザイン「Ome Blue（R）」

新しくなる記念館は、周辺環境との融和をテーマに、高さを抑えた木調素材を取り入れたデザインとなります。 外壁には、青梅地域の歴史と伝統にちなんだ「Ome Blue（R）（青梅ブルー）」を配色。建物内には授乳室やバリアフリートイレ（オストメイト・子どもトイレ対応）も完備され、誰もが快適に過ごせる空間となります。

大型すべり台やシミュレータも

大型すべり台とJR東日本トレインシミュレータ

大型すべり台

0系新幹線の展示場所へ向かう階段横の斜面を活用し、幅5メートルの大型すべり台を設置。手すりは中央線と青梅線を走っていた201系をイメージし、オレンジ色に彩られます。

JR東日本トレインシミュレータ（有料）

運転士が使用する機器に近い公式マスコンユニットを使用し、リアルな映像で運転操作を体験できるコンテンツも導入されます。このほか、現役乗務員やメンテナンス社員による課外授業なども検討されています。

往年の中央線ユーザーにはお馴染みの車両が展示されることになった「青梅鉄道公園」。201系にいつでも会えるようになる3月21日のリニューアルオープンが楽しみですね。

「青梅鉄道公園」概要

営業時間：10:00〜16:00

定休日：毎週火曜日

入園料：おとな（中学生以上）500円、小学生200円、3歳以上未就学児100円

展示車両：全13両（新規：201系・ED60・115系）

主な設備：新記念館（授乳室、バリアフリートイレ）、大型すべり台、トレインシミュレータ（有料）

（画像：JR東日本八王子支社）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）