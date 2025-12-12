T.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S. Johnny¡¢40Ç¯¤Ö¤ê¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¾ÜºÙÈ¯É½¡¡ÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â
¡¡T.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S.¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È Johnny¤¬¡¢1·î28Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë40Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù¤ÎÁ´¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛT.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S. Johnny¡¢¥½¥í¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥è¥³¥Ï¥Þ¡¦¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ù½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ÎÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¡Ë
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌCD¤Ë¤Ï¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー2¶Ê¤ò´Þ¤à¿·Ï¿8¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£Johnny¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ìー¥º¤Ç¤¢¤ë¥ïー¥É¤ò¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë´§¤·¤¿¡ÖHighway Dancer¡×¤Ç»Ï¤Þ¤ëº£ºî¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡ÖPure Mind¡×¡ÖÆó½½ºÍ¤Îº¢¡×¡ÖÀÄ½Õ Memories¡×¡ÖFrustration¡×¡¢T.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S.¤ÎæÆ¤¬ºî»ì¡¢TAKU¤¬ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¿·¶Ê¡Ö¾ÅÆî¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸ー¡×¡¢1981Ç¯¤Î1st¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¸¥§ー¥à¥¹¡¦¥Ç¥£ー¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¡¢ÅèÂçÊå¤ËJohnny¤¬³Ú¶ÊÄó¶¡¤·¤¿¡ÖÃË¤Î·®¾Ï¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Î¤ßÆ±º¤È¤Ê¤ë¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¤Ï¡¢Johnny¼«¤é¤¬Áª¶Ê¤·¤¿Á´16¶Ê¤òºÇ¿·¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°¤Ë¤Æ¼ýÏ¿¡£DVD¤Ë¤Ï¡¢¿·¶Ê¡ÖPure Mind¡×¤È¡ÖÆó½½ºÍ¤Îº¢¡×¤ÎMV¤Î¤Û¤«¡¢Johnny¤¬¼«¤é¤ÎÈ¾À¸¤ò¸ì¤Ã¤¿Ìó1»þ´Ö¤Ë¤ª¤è¤Ö¥í¥ó¥°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´32¥Úー¥¸¤ÎÊÌºý¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤âÆ±º¡£Johnny¤¬ÀÄ½Õ»þÂå¤ò²á¤´¤·¤¿¼·Î¤¥öÉÍ¼þÊÕ¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿ËÜ»ï¤Ë¤Ï¡¢T.C.R.²£ÉÍ¶äÇèR.S.¤Ç¤Î³èÆ°¤Ç¤Ï¸«¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤¡ÈÂç¿Í¤ÎµÙÆü¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¤·¤¿¥é¥Õ¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¡¢ÃÃ¤¨È´¤«¤ì¤¿ÆùÂÎÈþ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯ÈäÏª¤·¤¿¥«¥Ã¥È¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥ê¥êー¥¹¤ËÀè¤¬¤±¤Æ¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÈ¯Çä½µ¤Ë¤ÏÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â·èÄê¡£1·î28Æü¤Ï¥¿¥ïー¥ì¥³ー¥É¿·½ÉÅ¹¤Ë¤Æ¥µ¥¤¥ó²ñ¡¢1·î31Æü¤Ï²£ÉÍ¥ïー¥ë¥É¥Ýー¥¿ー¥º¤Ë¤Æ¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥µ¥¤¥ó²ñ¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£Î¾Æü¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¤ÇËÜºî¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë»²²ÃÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÌ¾ïÈ×¹ØÆþ¼Ô¤ÏCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¹ØÆþ¼Ô¤ÏCD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¤·¤¯¤Ï»äÊª¤Ë¥µ¥¤¥ó¤òÌã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¾ÜºÙ¤ÏJohnny¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëHP¤â¤·¤¯¤Ï¥¥ó¥°¥ì¥³ー¥ÉHP¤Ë¤Æ¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë