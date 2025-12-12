ILLITが、日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」を2026年1月13日にリリース。また、あわせてジャケット写真も公開となった。

本作のタイトル曲は、2026年1月12日より放送予定のTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマに起用。また、同曲の一部を使用したアニメの本PVも公開された。

本楽曲は、誰にも止められない“恋する心の偉大な力”を描いたJ-POP ROCKスタイルの一曲。日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”に夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”を歌う。また、本楽曲にはMega Shinnosukeが制作に参加ししている。

なおILLITは、12月15日には『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』（TBS系）、30日には『第67回 輝く！日本レコード大賞』（TBS系）、31日には『第76回NHK紅白歌合戦』（NHK総合）への出演が決定している。

（文＝リアルサウンド編集部）