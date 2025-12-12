『小芝風花カレンダー2026「Flower」』（マガジンハウス）が2025年12月12日（金）に発売された。

【写真】封入特典はカレンダー未収録カットのステッカー（全6種）

話題作への出演が続く俳優・小芝風花の2026年カレンダー。今作は「Flower」というタイトル通り「花」をテーマに撮影された。小さなバラと共に可憐に、風に揺れるかすみ草と共にのびのびと、大きく鮮やかに咲くダリアと共に力強くーー。作品によってさまざまな役柄を演じ分ける小芝風花が“咲き誇る瞬間の花”が持つ6つのイメージが表現。また”布団にくるまって食べるアイスって最高だよね“など、季節にちなんだ小芝風花からのメッセージも掲載されている。

本カレンダーの封入特典として、カレンダー未収録カットのステッカー（全6種）がランダムで1枚封入されている。

本カレンダーの発売に合わせ小芝風花は「この度カレンダーを発売させていただく事になりました。今回はお花がテーマになっていて、自然が豊かな場所で、色とりどりのお花と共に、とても楽しく撮影させて頂きました。普段なかなか皆様にお会いできる機会がないので、お渡し会でお会い出来るのを楽しみにしております！」とコメントしている。

■小芝風花プロフィール1997年4月16日生まれ、大阪府出身。2012年、俳優デビュー。2014年、映画『魔女の宅急便』で主演を務め、同作で第57回ブルーリボン賞・新人賞を受賞。近年の出演作に、映画『貞子DX』（2022年）、『レディ加賀』（2024年）、ドラマ『大奥』（2024年）、『GO HOME～警視庁身元不明人相談室～』（2024年）などがある。2025年にはNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』、BS時代劇『あきない世傳 金と銀2』、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』、日曜劇場『19番目のカルテ』などに出演。2026年春にはBS時代劇『あきない世傅 金と銀3』が放送予定。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）