20年越しの閉店セールです。岡山市北区の表町商店街で約20年前に閉店した食器店が在庫を一掃するセールを行っています。なぜ今になって、店じまいを行っているのでしょうか？

【写真を見る】20年前に店主が亡くなり時が止まった食器店で在庫一掃セール レトロな食器や花瓶 プロ仕様の調理器具など数千点「20年前の価格から約7割引き」【岡山】

（客）

「ずっと前に何か買った気がするけど、何年も開いていなかったですよね」

（店員）

「20年閉まっていました」

岡山市北区の表町商店街にある「マツオヤ食器店」です。今年10月から3か月間限定で20年越しの閉店セールを行っています。

「マツオヤ食器店」は、店主の有松武太郎さんが戦後まもなく創業し、60年に渡って営業してきましたが、約20年前に有松さんが亡くなり閉店。

有松さんの子どもたちは、県外で暮らしていることなどから、事業を引き継ぐことはできなかったといいます。

閉店したままの店舗をずっと気にかけていたのは、誰？

三女の潤子さんは商品が残ったままの店のことがずっと心に引っかかっていたと話します。

（有松武太郎さんの三女・有松潤子さん）

「宿題でした。いつも頭のどこかに、お店どうしようってありました」

こうした中、潤子さんらの思いを知った岡山市表町商店街連盟理事長の片山進平さんが閉店セールを提案したそうです。

（岡山市表町商店街連盟理事長 片山進平さん）

「突然、閉まってしまったので、ちゃんと閉店できなかったっていう感じだったので、であればちゃんと閉店しましょうと」

「想像の5倍とかそれ以上くらい売れて、欲している方がたくさんいるんだなと」

店内には、レトロな食器や花瓶のほか、プロ仕様の調理器具など合わせて数千点が並び、20年前の価格から約7割引きで販売されています。

「20年経ってお客様の手元に…信じられない」

珍しい品を求めて県外から訪れる客もいるといいます。

（客）

「大阪から来たんですけど、全部気に入って買いました」

「家で大事に使うつもりで」

「やっぱり昔のものは何でもいいです。ありがとう」

（有松武太郎さんの三女・有松潤子さん）

「20年経ってまたお客様の手の元に届いて、もう本当に信じられない気持ちです。父もまさかこんな形で綺麗にファイナルを迎えるとは思ってなかったと思うので。それが一番親孝行できて嬉しいです」



すでに売り切れたということですが、少し前まで、店にはデンマークの老舗陶器ブランドロイヤルコペンハーゲンのティーポットや、ピカソの署名が入った絵画なども並んでいたそうです

思わぬ掘り出し物が見つかるかもしれませんね。マツオヤ食器店は火曜日と水曜日は休み、セールは12月28日までです。