広島東洋カープの小園海斗（25）が12月7日、公式Instagramを更新し、東京ガールズコレクション「TGC広島2025」に夫妻で出演した様子を公開した。投稿では、ランウェイ共演の舞台裏や赤を基調とした衣装姿が紹介され、「最高の思い出になりました」と充実した表情を見せている。

画像には、TGCのパネルを背景に並ぶ小園と妻・渡辺リサ（23）が写り、肩を寄せながらリラックスした笑顔を見せている。小園は赤いアウターを羽織り、渡辺は黒のファーベストに赤を差し色にしたコーデで存在感を放つ。別カットでは、小園がスイングの構えを取り、渡辺さんがキャッチャーのポーズを決める遊び心ある一枚も登場し、夫婦の仲の良さが伝わってくる。

【画像】TGCパネルを背景に笑顔を見せる小園夫妻（画像は小園海斗公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「こうやって見ると野球選手って感じない。モデルかタレントさんみたい」「めちゃ尊い！ お二人が素敵すぎます」「奥様まさに女房役ですね！」「奥様、キャッチャー可愛すぎますぅ」といった声が寄せられている。