ILLIT日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」リリース決定！TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』OPテーマ
ILLITが、2026年1月13日に日本2ndデジタルシングル「Sunday Morning」をリリースする。
■「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POPスタイルの楽曲
「Sunday Morning」は2026年1月12日からTOKYO MX他で放送スタートするTVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期のオープニングテーマで、誰にも止められない「恋する心の偉大な力」を描いたJ-POPスタイルの楽曲。
日曜日の朝が来るたびに、すぐにでも会いたくなるような“誰か”。その誰かに夢中になるキラキラとした感情と、胸を締め付けるような切ない恋しさが混ざり合った“恋の朝”が歌われている。Mega Shinnosukeが制作に参加した。
「Sunday Morning」の一部を聴くことができるどうアニメの本PVも公開された。ぜひチェックしてみよう。
ILLITは12月15日にTBS『CDTVライブ！ライブ！クリスマス LOVE SONG Fes.』、30日にTBS『第67回 輝く！日本レコード大賞』に出演。さらに、31日にはNHK総合『NHK紅白歌合戦』に2年連続で出場する。
(P)＆(C) BELIFT LAB Inc.
■リリース情報
2026.01.13 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Sunday Morning」
