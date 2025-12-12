竹中雄大（Novelbright）初カバーアルバムより西野カナ「Best Friend」のカバー音源を先行配信
2026年1月14日にカバーアルバム『DIVA』をリリースするNovelbrightのボーカル竹中雄大が、同作に収録されている西野カナのカバー「Best Friend」を12月17日から先行配信する。
■原曲キーで歌わる伸びやかな高音が聴きどころ
先日トラックリストが公開された際に、各SNSで投稿された縦型動画でも特に反響の大きかった「Best Friend」。
11月10日に先行配信された安室奈美恵「Love Story」のカバーに続く、2曲目の先行配信となる。
原曲の素晴らしさをそのままに、原曲キーで歌い上げられた本楽曲は、竹中雄大の伸びやかな高音が特徴的な一曲となっている。
アルバムの先着特典デザインも公開。特典は各ショップで異なる。詳細はオフィシャルサイトで。
■リリース情報
2025.11.10 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Love Story」
2025.12.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Best Friend」
2026.01.14 ON SALE
ALBUM『DIVA』
■関連リンク
『DIVA』特設サイト
http://sp.universal-music.co.jp/takenakayudai/diva/
竹中雄大 OFFICIAL TikTok
Novelbright OFFICIAL SITE
https://novelbright.jp/