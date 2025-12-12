いちご食べ放題やクラフト体験など、朝から晩までいちごを楽しみ尽くす「いちごフルステイ」がリゾナーレ那須で初開催
高原のアグリツーリズモリゾート「リゾナーレ那須」は、2026年1月5日(月)〜4月24日(金)の期間、いちご食べ放題のブッフェやオリジナルクラフト体験、朝から晩までいちごを楽しみ尽くす「いちごフルステイ」を初開催する。
【写真】いちご農園をイメージした空間
到着時には、いちご農園をイメージしたレセプション装飾がお出迎え。ブッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では朝も夜もいちごを堪能でき、夜はBooks＆Cafe「POKO POKO」でスパークリングワインといちごのつまみを提供。さらに、旅の思い出となる「ストロベリーフラワーポット作り」を開催し、いちごの魅力に包まれる特別な滞在を提供してくれる。
■【特徴1】いちご農園をイメージした空間がお出迎え
レセプションには、いちごをイメージした赤や緑、白のドライフラワーをメインに装飾が施され、まるでいちご農園にいるかのような空間を演出。農作業に使うアイテムも散りばめられた装飾には、イスを設置。装飾の中に入り込み、リゾートホテルに滞在しながら、いちごであふれた空間で写真撮影が楽しめるのも本イベントならでは。
■【特徴2】ブッフェレストランで堪能するいちご尽くし
ブッフェレストラン「SHAKI SHAKI」では、イベント期間中、夕食のデザートに旬のいちごを好きなだけ食べることができる「いちごデザートコーナー」が登場。翌日の朝食では、自然な甘さのいちごピューレと地元の牧場から取り寄せた乳脂肪分の高い濃厚な牛乳を合わせて楽しむ「いちごミルク」を提供。いちごを朝も夜も堪能することができる。
■【特徴3】食後に味わう、いちごのスパークリングといちごのおつまみ
Books＆Cafe「POKO POKO」では、夜限定でいちごを使ったスパークリングワインを無料で提供。また、スパークリングワインに合わせて、フレッシュないちごとボイルハム、地元牧場の「ヌーシャルテ」(バターのようなコクと、ほどよく塩気の効いた味わいが特徴の白カビチーズ)を盛り合わせたいちごのおつまみプレートと、いちごを丸ごとチョコレートコーティングしたいちご菓子を販売。つまみプレートには、はちみつやバルサミコクリームが添えられており、自分好みの組み合わせを楽しむことができる。
時間：20時〜22時
料金：おつまみプレート(2500円)／いちご丸ごとチョコレート(1000円)
■【特徴4】旅の思い出を持ち帰る「ストロベリーフラワーポット作り」
アクティビティ施設「グリーンハウス」では、いちごのような見た目の花を使ったストロベリーフラワーポット作りを楽しめる。フラワーポットのメインとなる花「ストロベリーフィールズ」は実が小さく、鮮やかに咲く見た目がいちごに似ており、まるで箱にいちごを詰めているような、かわいらしい仕上がりになる。旅の思い出として持ち帰ることができるクラフト体験だ。
場所：アクティビティ施設「グリーンハウス」
時間：9時〜10時
料金：3500円／1セット
予約：要予約
■「いちごフルステイ」概要
期間：2026年1月5日(月)〜4月24日(金)
場所：レセプション、ブッフェレストランSHAKI SHAKI、グリーンハウス、POKO POKO
料金：各コンテンツにより異なる
対象：宿泊者
予約：不要(一部コンテンツは要予約)
■「リゾナーレ那須」について
那須の豊かな自然のなかで農業の営みに触れる、日本初(※1)の「アグリツーリズモリゾート(※2)」。都会の喧騒を離れ、四季の変化やその土地ならではの食やアクティビティ体験を通じて、感性を取り戻すリゾートステイを楽しめる。
所在地：栃木県那須郡那須町高久乙道下2301
電話：050-3134-8093(リゾナーレ予約センター)
客室数：43室
料金：1泊2万4000円〜(2人1室利用時1人あたり、税込、朝食付き)
アクセス：【車】東北自動車道那須ICより車で約20分／【電車】JR東北新幹線 那須塩原駅から送迎バスで約35分
※1：2019年4月 日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査(株式会社星野リゾート調べ)
※2：「アグリツーリズモ」とは、イタリア語の「アグリクルトゥーラ(農業)」と「ツーリズモ(観光)」を掛け合わせた造語。その土地の農体験や自然体験、文化交流を楽しむ旅のスタイルのことを意味する
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
