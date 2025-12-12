【近畿の天気】１３日（土）は朝の冷え込みが強い！日中はよく晴れるが天気は下り坂へ　１４日（日）は久々の本降りの雨に

１２月１３日（土）の近畿地方は、朝は強い冷え込み。天気は日曜にかけてゆっくり下り坂となりそうです。



冬型の気圧配置は解消して、日本付近は高気圧に覆われるでしょう。強い風もおさまって、広く穏やかに晴れる見込みです。ただ、夕方以降は次第に雲が増えて、夜遅くになると雨の降りだす所があるでしょう。１４日（日）は全般に雨が降る見込みです。



朝の最低気温は前日より大幅に低くなり、０〜３℃くらいの所が多いでしょう。内陸部は広く氷点下の冷え込みになりそうです。路面の凍結にも注意をしてください。日中の最高気温は前日より少し高い１０℃前後の見込みです。冷たい風はおさまりますが、日ざしの温もりは物足りないものになりそうです。



日曜は午前中、広い範囲で久しぶりの本降りの雨になりそうです。午後は中部と南部は雨がやみますが、北部は１５日（月）にかけて、雨が降ったりやんだりの見込みです。雷を伴うおそれもあります。



来週前半にかけては、断続的に寒気が流れ込んで寒くなりますが、来週後半からは気温が上昇傾向です。



クリスマス前は平年より気温が大幅に高く、比較的過ごしやすくなる可能性があります。