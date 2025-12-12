上白石萌歌、ロマンティック対決で迷走？中島颯太「ずっとなにやってるの？」
上白石萌歌、高橋恭平（なにわ男子）、木村柾哉（INI）、中島颯太（FANTASTICS）が12日、都内で行われた映画『ロマンティック・キラー』初日舞台あいさつに登壇した。
【集合ショット】圧巻⋯！キラキラスマイルを浮かべる上白石萌歌＆高橋恭平ら
本作は、恋愛にまったく興味のない女子高生が、恋愛エネルギーを糧にする魔法使いによって仕掛けられる恋愛イベントから、逃げる、拒否する、ぶっ壊していく前代未聞の“恋愛ぶっ飛ばし系コメディ”。ヒロイン・星野杏子を上白石が演じ、彼女と急接近する3人の男子役を、高橋、木村、中島が演じる。
この日は共演の高橋ひかる、森香澄や醍醐虎汰朗、犬飼貴丈、西垣匠、ゆうたろう、内藤秀一郎、豊田裕大ら“ロマンティック男子”が大集合し英勉監督が参加。ロマンティックたちと杏子の対決を描く今作にちなみ上白石、高橋ひかる、森のキラーチームと男性キャストのロマンティックチームに別れて「心技体」を争うロマンティック対決を実施した。
フリップに書いた数字を計算しあい、「69」（“ロマンティック”）に近づけるロマンティック数字合わせや、69秒以内に絵しりとりをつなげるロマンティック絵しりとり、ロマンティックチームの中から誰が猫の鳴き声を出しているかをキラーチームが当てるロマンティックニャーニャーゲームなどで盛り上がった。
数字合わせでは高橋ひかると森が69を3人で割って「23」と書いたのに対して、ひとり「マイナス11」にしてしまった上白石。高橋恭平から「ひとりだけマイナスやん」と指摘されると上白石は「森さんが大きく出るかなと思ったんですけど…」と弁解するも2ポイント差でロマンティックチームの勝利に。
さらに絵しりとりでは「ロマンティック」の「ク」から始まり上白石が「車」、高橋ひかるが「マンゴー」と続けるも森がマンゴーを理解できず丸を描き、上白石は混乱のまま、まったく違う枠に描くという“迷走”をみせた。高橋恭平から「描かけへんからって違うところにかくのやめて」とツッコまれ、中島からも「さっきのゲームから萌歌氏がずっとなにやってるの？」と不思議がられていた。
