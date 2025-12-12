日本高野連は12日、第97回選抜高校野球大会（来年3月19日から13日間、甲子園）の21世紀枠候補9校を発表した。九州地区からは公立の長崎西が候補に入った。出場2校は一般選考の30校とともに、来年1月30日の選考委員会で決定する。

過去の選抜には1951年に出場。夏の選手権には1917年、51年、名古屋電気（現・愛工大名電）の工藤公康にノーヒットノーランを喫して1回戦敗退した81年に出場しており、計4度聖地に立っている。

今秋の九州大会1回戦で、唐津商に9―2で8回コールド勝ちし、1998年以来27年ぶりの九州大会白星を挙げて8強入り。原動力はエース・熊寛生（くま・ひろき、2年）。毎回のように走者を背負いながら粘り、7回2失点と好投した。

準々決勝で敗れた九州国際大付が明治神宮大会を制し、九州地区の選抜出場枠が1つ増え「5」となったことで、“自力”で選出される可能性もある。

「今年の漢字」に「熊」が選ばれた当日、エース・熊が中心のチームの選出という偶然も重なった。取材対応はなかったが、宗田将平監督は今回の選出に長崎高野連を通じて「大きな誇りであり、身が引き締まる思い」とコメントした。