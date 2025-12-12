¹âµé½»Âð³¹¤Î ¡ÈÎò»ËÅª·úÊª¡É¶á¤¯¤Ç²ÐºÒ¡¡Åìµþ¡¦¹âÎØ¡¡ÅÔ¿´¤Ï¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤È8ÆüÏ¢Â³¤Î´¥ÁçÃí°ÕÊó¡¡²Ð¸µ¤Î½»Âð120ÖÁ´¾Æ
¾ÃËÉ¼Ö¤ÎÁ°¤ÇÎ©¤Á¹þ¤á¤ë±ì¡£
Åìµþ¡¦¹Á¶è¤Î¹âµé½»Âð³¹¡¢¹âÎØ¤Ç²ÐºÒ¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒ¤Ï¹Á¶è¹âÎØ¤Î°ìÅùÃÏ¡¢ÉÕ¶á¤Ë¤Ï·Ù»¡½ð¤ä¾ÃËÉ½ð¤Ê¤É¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤ë½»Âð³¹¤Çµ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÐºÒÈ¯À¸¤Î°ìÊó¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢12Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤´¤í¡£
ÄÌ¹Ô¿Í¤«¤é¤Î¡Ö²Ð¤¬¸«¤¨¤ë¡×¤È¤ÎÄÌÊó¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤¬»£±Æ¤·¤¿²ÐºÒÈ¯À¸Ä¾¸å¤Î±ÇÁü¤Ç¡¢ÂçÎÌ¤Î±ì¤Î¼êÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇò¤¤·úÊª¤Ï¹âÎØ¾ÃËÉ½ðÆóËÜ±Ý½ÐÄ¥½ê¤Ç¤¹¡£
²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¾ÃËÉ½ð¤Î½ÐÄ¥½ê¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë½»Âð¤Ç¤·¤¿¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤Ï½Ð²ÐÄ¾¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È½¤¤¤¬¤·¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¾Ç¤²¤¯¤µ¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¤¤ç¤¦É÷¤¬¶¯¤¤¤«¤éÉÝ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌÜ¤ÎÁ°¤Î¾ÃËÉ½ð¤ÎÊý¡¹¤¬Áö¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¡¢ÅÜ¹æ¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤Ã¤Á¤À¡ª¡Ù¤È¤«¡Ø¤³¤Ã¤Á¤À¡¢¤½¤Ã¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¤½¤³²¡¤µ¤¨¤í¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1933Ç¯¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÆóËÜ±Ý½ÐÄ¥½ê¡£
²°¾å¤Ë¤ÏÆÃÄ§Åª¤Ê²Ð¤Î¸«¤ä¤°¤é¤¬Î©¤Á¡¢1³¬¤Ë¤ÏÆüËÜ½é¤Î¹ñ»º¾ÃËÉ¼Ö¤Ê¤É¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·úÊª¼«ÂÎ¤¬ÅìµþÅÔÁªÄêÎò»ËÅª·úÂ¤Êª¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÎò»ËÅª¤Ê·úÊª¤Î¶á¤¯¤Çµ¯¤¤¿º£²ó¤Î²ÐºÒ¡£
¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É26Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¡¢2»þ´Ö¤Û¤É¤Ç¤Û¤Ü¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¸µ¤Î½»Âð120Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¬Á´¾Æ¤·¤¿Â¾¡¢½ÐÄ¥½ê¤Î¼Ö¸Ë¤ÎÊÉ¤Ê¤É¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç¡¢92ºÐ¤Î½÷À¤¬Æ¬¤ä´é¤Ë¤ä¤±¤É¤ò¤·ÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î½÷À¤Ï¡¢²Ð¤¬½Ð¤¿ºÝ¤Î¾õ¶·¤ò¡Ö¥¬¥¹¤òÉÕ¤±¤è¤¦¤È¤·¤¿¤é²Ð¤¬½Ð¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
12Æü¡¢¶¯É÷Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅìµþÅÔ¿´¡£
´¥ÁçÃí°ÕÊó¤Ï8ÆüÏ¢Â³¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Ð¤Î¸µ¤Ø¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£