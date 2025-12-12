脚本家三谷幸喜氏（64）が12日、ニッポン放送「うどうのらじお」（金曜午後3時30分）に出演。パーソナリティーのフリーアナウンサー有働由美子（56）の演技をイジり倒した。

番組では「スナック由美子」と題して、有働が“有働の知り合い”という「由美子ママ」になりきって三谷氏とトークを繰り広げた。

有働はNHK退社後に出演した、三谷氏が監督、脚本を務めた「記憶にございません！」に出演したことにふれ、「テイク2くらいで『OK！』って言われて、まだできるのにと思って、三谷さんに『まだちょっとやりましょうか』って言ったら『伸びしろがないからいい』って言われたっていうのをすごく気にしてて…」と“ママ”になりきって伝えた。

三谷氏は「伸びしろがないっていうことは、この役に関してはこれがもうベストですよっていうことですよ」と説明するも「これ以上何回テイクを重ねても、多分うまくならないだろうっていう…」と本音をこぼした。

有働は「もう1回言ってもらっていいですか」と確認すると、三谷氏はついに本音を漏らし「頑張ってくださいました。すごく。緊張もされていたと思う。俳優さんっていうのはファーストテイクがいい人もいればやればやるほどよくなっていく人もいるわけです。有働さんは多分後者だなという風に思ったんですけども、人間限界があるじゃないですか、果てしなく良くなるわけじゃないから、ある程度まできたら、あとはもう『これ以上無理だろう』って、ところがきたので。結構早いうちに来たんですそれが。で、もうこれ以上やっても時間の無駄だなって、他の人もいるわけで。待ってる俳優さんもいるわけで。ここでこの人に付き合っていくのもちょっと、難しいんじゃないかということで」と厳しい評価を“由美子ママ”につきつけた。