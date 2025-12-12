´í¤¦¤¤¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÎ©¾ì¡Öµ¾À·¤Ë¤Ê¤ë¡×¡¡¥É·³¤ÎÍßË¾¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢Àï¡¹¶²¡¹¡¢¼¡¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤Ï¡Ä
ユーティリティ選手補強ではじき出されると危惧
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï³ÆµåÃÄ¤Î¼óÇ¾¤äÂåÍý¿Í¤¬°ìÆ²¤Ë²ñ¤¹¤ë¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤¬½ª¤ï¤ê¡¢FA°ÜÀÒ¤Ê¤ÉÁª¼ê»Ô¾ì¤ÎÆ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬µ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç1Ç¯ÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¥¥à¡¦¥Ø¥½¥óÆâÌî¼ê¤Îº£¸å¡£¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î½ª¤ï¤ê¤Ê¤ÍßË¾¤¬¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¶¼¤«¤¹¡×¤È¶¯¤¤´íµ¡´¶¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¶¯Îõ¤Ê¸«½Ð¤·¤Îµ»ö¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¤Î¤Ï´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖOSEN¡×¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤ÎÊóÆ»¤ò°úÍÑ¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬FA»Ô¾ì¤ÇÄÌ»»253¥»¡¼¥Ö¤Î¥¨¥É¥¦¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¤È3Ç¯Áí³Û6900Ëü¥É¥ë¡ÊÌó108²¯±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¤·¤¿¤Î¤Ë²Ã¤¨¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¿¥Ã¥«¡¼¤éÂçÊªFAÁª¼ê¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤â¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¾Ò²ð¡£¤µ¤é¤Ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥«¡¼¥¸¥Ê¥ë¥¹¤Î¥Ö¥ì¥ó¥À¥ó¡¦¥É¥Î¥Ð¥ó³ÍÆÀ¤Ë´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥É¥Î¥Ð¥ó¤Ïº£µ¨¡¢118»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.287¡¢10ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¡£¤½¤ì°Ê¾å¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡¢Âç¥ê¡¼¥°¤ÇÆâÌî¤ÎÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÈÎ¾Íã¤ò¼é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£À¤À¡£¡ÖOSEN¡×¤Ï¡Ö¤¹¤Ç¤Ë¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÈºÆ·ÀÌó¤Î°Õ»×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËÊÌ¤Î¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¤Þ¤Ç²Ã¤ï¤ì¤Ð¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÎÎ©¾ì¤ËÄ¾ÀÜÅª¤ÊÂÇ·â¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È´í×ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡¢¥É¥Î¥Ð¥ó¤ÏÆóÎÝ¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤È½Å¤Ê¤ëÅÀ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥óÊÔÀ®ËÜÉôÄ¹¤Î¡Ö½ÀÆðÀ¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤ÏÁªÂò»è¤ò¹¤²¤ë¡×¤È¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÍÎÏ¤Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤ÎÂåÌò¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×»ñ¸»¤È¤·¤ÆÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£7·î¤Î¸ª¤ÎÉé½ý°Ê¹ß¡¢½Ð¾ìÉÑÅÙ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸½¾õ¤â»ØÅ¦¡£ÆÃ¤Ë¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É½Ð¾ìµ¡²ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï3Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¡Ö¸Â³¦ÃÍ¤òËº¤ì¤ÆÍß¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¤³¤Î²áÄø¤Ç¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤òÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¶¥Áè¤ò³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2Ç¯ÌÜ¤â¤¤¤Ð¤é¤ÎÆ»¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¸«ÄÌ¤·¤À¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
