中身の95％は空気、だからムレません。自分好みに高さ調整もできる快適まくらがセール中
今使っている枕ってフィットしていますか？ 高さが合わない、頭がムレる、寝返りがしづらいといったストレスがある人も少なくないはず。
そんな課題を解決する枕もたくさんありますが、今回はその中からグンゼのグループ企業が開発した「サイエンスリープ ピロー」がおトクになっていたのでご紹介します。
中身の95%が空気層による圧倒的な通気性に加えて、反発力やサポート力も両立して寝返りもしやすいのがポイントとのことなので、詳しく見ていきましょう。
頭が快適なヒミツ
「サイエンスリープ」は26万本以上のポリエステルたて糸を特殊ラッセル編みされており、中材の95％が空気。その結果、圧倒的な通気性により湿気と熱を素早く逃がしてくれるのが特長です。
データでも検証されており、良い睡眠環境の基準でもある“頭寒足熱”が実現しやすいのがポイントだそうですよ。
カスタム機能でサポート力＆フィット感も
中身はほぼ空気ですが、多層クッション設計によりフィット感やサポート力が高いのも特長のひとつ。
頭や首の体圧はしっかり分散して支えることで、仰向けでも横向きでも寝返りがしやすいそうですよ。
ご紹介したフィット感やサポート力はカスタム機能で自分好みに調整OK。購入して終わりではなく、その日の気分や調子に合わせられるのはいいですね。
丸洗いで長く清潔に
本体は洗濯ネットで丸洗いでき、陰干しすればOK。物干し用ループも備わっているのでお手入れしやすいのが助かります。
8万回の圧縮試験でも96.5%という高い復元率。1回の就寝＝1圧縮とすれば約200年はそのまま使える計算なので、基本的にヘタりは気にしなくても良さそうです。
もし選択後にヘタりが気になったら、ドライヤーや布団乾燥機でふっくらが戻るのでご安心を。
これからの人生の3割を快適にすると考えると悪くない投資だと思うので、
なの気になった方は以下のリンクから詳細をチェックしてみてくださいね。
＞＞夏も冬も快適に。空気層95％でふんわり×反発のムレにくい枕「サイエンススリープ」
