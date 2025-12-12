【ライブ配信決定！】12/16（火）12:10～「キンパとおにぎり」赤楚衛二、カン・へウォン登壇プレミアイベント LINE LIVE、TVer、YouTubeにて！

12/16（火）12:10より開催される「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」プレミアイベントについて、LINE LIVE、TVer、YouTubeでのライブ配信が決定しました！

【ライブ配信 概要】

日時：12月16日(火)12時10分～

登壇者：赤楚衛二、カン・へウォン



配信サイト：

LINE LIVE：https://x.gd/XPOP9

TVer：https://tver.jp/live/special/le6eut3u2b

YouTube：https://youtube.com/live/YWppNJgjZro





国外の方も、YouTubeにてご覧いただけます！

第1話の放送開始を前に、ドラマの魅力を感じられる本イベント、ぜひお楽しみください。

≪番組概要≫

【タイトル】 ドラマプレミア23「キンパとおにぎり～恋するふたりは似ていてちがう～」

【放送日時】 2026 年1月12日スタート 毎週月曜夜11時6分～11時55分

【放送局】 テレビ東京、テレビ大阪、テレビ愛知、テレビせとうち、テレビ北海道、TVQ九州放送

【配信】 各話放送と同時タイミングから、動画配信サービス「Netflix」にて世界独占見放題配信！

▶Netflix：https://www.netflix.com/jp/



広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！リアルタイム配信はTVerで。

★見逃しを防ぐ便利な「お気に入り登録」をお願いします★

▶TVer： https://tver.jp/series/sr9d373cmt

▶テレ東HP(ネットもテレ東)：https://video.tv-tokyo.co.jp/kinpa_onigiri/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【主演】 赤楚衛二

【出演】 カン・ヘウォン ムン・ジフ 深川麻衣 片岡凜 福山翔大 ソ・ヘウォン パン・ウンヒ 遊井亮子 中島ひろ子 三浦誠己 渡辺真起子 吹越満

【シリーズ構成】 岨手由貴子 山田能龍

【脚本】 イ・ナウォン 山田能龍 横尾千智 畑中みゆき

【監督】 林田浩川 畑中みゆき 小山亮太

【プロデューサー】 中島叶（テレビ東京） 小嶋志和（テレビ東京） 五箇公貴（BABEL LABEL） 向井達矢（ラインバック）

【制作】 テレビ東京 BABEL LABEL

【製作著作】 「キンパとおにぎり」製作委員会

【公式HP】 https://www.tv-tokyo.co.jp/kinpa_onigiri/

【公式X】 @tx_premiere23 https://x.com/tx_premiere23

【公式Instagram】 @tx_premiere23 https://www.instagram.com/tx_premiere23

【公式TikTok】 @tx_premiere23 https://www.tiktok.com/@tx_premiere23

【ハッシュタグ】 #キンパとおにぎり #첫입에반하다