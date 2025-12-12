イラストレーターの岩沢さんは、シェルターに引き取られた保護犬だった柴犬系の雑種犬ふうちゃんとオットの3人暮らし。初めて保護犬と暮らす驚きを漫画でつづります。今回は、引っ越しをした後のふうちゃんの様子についてです。

引っ越し後の環境変化にふうちゃんは…

愛犬とともに「分離不安」を乗り越える

引っ越し前は、新しい環境に慣れるまでに、相当時間がかかるだろうな、と覚悟していました。いざ引っ越してみたら当日から、ずっとここがわが家であったかのようにくつろいでいます。なーんだ、こんなに早くなじんでくれてよかった。

…と思ったのも束の間、数日経ったら、私が見えなくなると鳴いたり吠えたりする、「分離不安」が始まりました。

それはそうだよね。そんなにスムーズに新しい場所に慣れるはずないよね。環境の変化って、人間だって大変なのに。ちょっと自分の都合の良いようにとらえすぎていたな、と反省…。

その後、どのように慣らしていったかというと、「ふうちゃんの見えない場所に数分隠れる。その時間を少しずつ増やす。吠えているときは、ふうちゃんのところに戻らない。吠えなくなったタイミングで戻って、再会をともに喜ぶ」これを繰り返しました。

だんだん、ふうちゃんは私が見えなくなっても、鳴かずにのんびり過ごせるようになりました。

今では毎日、家でごろごろしています。今も、この文章を打っている横で寝ています。寝顔を見ながら、つくづく申し訳ない、なるべく元気に楽しく過ごせるようにするからねと、決意を新たにするのでした。