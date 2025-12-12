不審人物・車両を欠かさず録画「セキュリティカメラ」厳選カタログ
侵入窃盗犯などの不審者は下見に来ることが多い。ドアホンを鳴らして留守の確認もする。ドアホンはカラー録画できるモデルにし、さらに家の周りを見張るセキュリティカメラも設置しておけば、迅速に対応できる。
AIが人物・車両・荷物を検知し瞬時にスマホへ通知！
侵入窃盗や車両窃盗犯は下見に来ることが多いので、日頃から自宅付近を録画しておくことが、もしものときに役立つ。AIによって人物や車両を検知したときだけ録画を開始する最新のセキュリティカメラなら、無駄な電源を消費せず、目当ての録画も探しやすい。人物・車両を検知すると即座にスマホへ通知され、すぐに異変に気づくこともできる。
また、侵入窃盗犯はドアホンを鳴らして留守を確認することが多い。ネット対応ドアホンならスマホから遠隔で応答できるので、留守を悟られずに怪しい訪問者を撃退できるし、録画も残せる。中古マンションは呼び鈴のみという場合も多いので、セキュリティアップのためにも録画できるネット対応ドアホンを導入しよう。センサー録画できる玄関カメラは置き配の盗難対策にもなる。
セキュリティカメラのメリット
１.不審者に対して牽制になる
２.不審人物を録画できる
３.家族の出入りがわかる
４.置き配盗難対策になる
５.スマホでいつでも確認できる
アパート・マンションには--カラー録画ドアホン
固定型ドアホンなのにスマホで外出先からも応答できる
パナソニック
ワイヤレスモニター付テレビドアホンVL-SWZ700KS
オープン価格（実勢8万3860円前後）
ベルが押されたら録画を開始、Wi-Fi接続でスマホからも応答できる。室内機およびスマホからいつでもリアルタイムに玄関先の確認も可能。カラーナイトビジョン機能により夜間も鮮明に録画する。災害情報の表示機能も搭載。
バッテリー式でアパートのドアにも貼り付けられる
アマゾン
Ring Battery Doorbell
1万4980円
呼び出しボタンに加え、センサーが動きを検知すると自動で録画を開始してスマホに通知が届く。応答はスマホアプリで行う。バッテリー式で、強力粘着シールでも取り付けられるので、賃貸マンション・アパートでも利用可能だ。
モニター付きですぐに確認、スマートロックと連動できる
スイッチボット
スマートテレビドアホン
1万8980円
カメラは粘着式なのでアパートのドアにも取り付けられる。室内モニターを付属し、家ではスマホを出すことなくすぐに応答できる。スマホでの応答も可能。玄関先に立つだけでも録画（SDカード）を開始するので、不審者対策になる。
戸建てには必須の--センサーカメラ
2K高画質で夜間でもカラー撮影、クラウドに録画保存
アマゾン
Ring Outdoor Cam Plus
1万2980円
AIが人物・車両などを検知すると2Kの高精細高画質で録画を開始する。ローライトサイト機能により、夜間のわずかな明かりでもカラー映像を録画できる。録画は有料プランに加入することでクラウドに保存、スマホから確認できる。
追尾式カメラが不審者の動きを捉え続けてデータに収める
ティーピーリンクジャパン
ソーラー給電パンチルト
セキュリティカメラキット TC92 KIT
オープン価格（実勢2万2800円前後）
ソーラーパネルとカメラのセット。カメラは4K800万画素の解像度と18倍まで拡大可能なデジタルズームを備える。自動追尾機能を搭載し、人物などを動きを検知すると360度広範囲に追い続ける。指定したポイント間を巡回する設定も。
自動警報とスポットライトで不審な侵入者に警告
アーロ
Pro 5S 2K
オープン価格（実勢1万9900円前後）
セキュリティカメラ専業メーカーの品質と安心感が特徴。2K HDRの高精細カメラと強力なカラー暗視機能により、夜間でも鮮明にカラー映像を録画できる。不審者に対する自動警報機能を搭載、スポットライトとともに威嚇効果を発揮する。
