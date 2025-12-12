大人が着映える「赤トップス」→【GU値下げ】で1,000円台になってた、、！

今季のトレンドとして注目されている赤アイテム。一点投入でコーデがパッと華やぎ、気分も上げてくれる旬なカラーは大人の装いにも活躍するはず。編集部で毎日気軽に使えそうな赤アイテムをリサーチしていたところ、【GU（ジーユー）】のトップスが1,000円台までお値下げされているのを発見。そこで今回は、GUスタッフの洗練されたスタイリングと共に、冬のオシャレを盛り上げてくれそうなお値下げ価格の赤トップスご紹介します。

ケーブル柄が冬コーデにぴったりの赤ニット

【GU】「ケーブルクルーネックニットプルオーバー」\1,990（税込・セール価格）

「赤色は派手すぎるかも……」と思う人におすすめなのがこちらのニットトップス。落ち着いたトーンの赤色が大人っぽく、オン・オフ問わず取り入れやすそうです。 立体的なケーブル柄の編み地もお値段以上の見栄えで、品のあるスタイルを叶えてくれるはず。公式サイトでは「着用するとからだに馴染み、着膨れしないサイズ感がポイント」と紹介されており、一枚ではもちろん、襟付きシャツとのレイヤードなど、幅広い着こなしが期待できるかも。

大人の赤が映えるカジュアルコーデ

GUスタッフのHirokoさんは、赤ニットを主役にした旬コーデを披露。華やかな赤色に合わせたのはベージュのボトム。暗い色に頼りがちな冬コーデですが、明るめのカラーを選ぶことでコントラストが和らぎ、優しさを感じられるスタイルになっています。カジュアルなボトムも、コンパクトなトップスが全体のシルエットにメリハリを与えてくれて品良くまとまっています。

リラックス感たっぷり！ 旬顔な赤パーカー

【GU】「スウェットパーカ」\1,290（税込・セール価格）

部屋着にも外着にも使える便利なアイテムはワードローブに一枚あると何かと重宝するはず。こちらのパーカーはリラックス感がありつつも、鮮やかな赤色がコーデをグッと華やかにしてくれそうです。「なめらかな裏毛スウェット素材」（公式サイトより）を使用しており、心地よく着られそうなのもうれしいポイント。気軽に使えて、主役級の見栄えも期待できます。

アクセントに使えるパーカーテクニック

GUスタッフのManamiさんは、赤のパーカーをアクセントにしたスタイルを提案。デニムシャツにナロースカートを合わせたデイリーコーデに、パーカーをさっと肩がけするだけで洗練された雰囲気に。華やかさと抜け感をプラスしてくれるテクニックで、「コーデがちょっと寂しいな」と感じるときにも一役買ってくれそうです。重たい印象になりがちな寒い時期の装いも、鮮やかなパーカーをアクセサリー感覚で取り入れれば、コーデも気分もパッと明るくなるかも。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu