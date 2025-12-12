手土産でもらったら嬉しいーーッッ♡【スタバ】パケも大優勝！「ホリデーギフト」

ちょっとしたクリスマスプレンゼントに、おしゃれで気の利いたものをあげたいとお悩みの方必見！ 今年は【スターバックス】の「ホリデーギフト」を贈ってみませんか？ 今回は、手頃な価格で手土産にもぴったりな「お菓子セット」をピックアップ。ぜひ参考にしてみてください。

センスよすぎ！「メダルチョコとコーヒーのセット」

レッド・グリーンのおしゃれなパッケージが目を引くこちらは「スターバックス ヴィア® & ロゴチョコレートアソートセット」。ゴールドパッケージのメダルチョコと、3種類のインスタントコーヒーがセットになっています。価格は\1,050（税込）。お湯をそそぐだけで飲めるコーヒー・スターバックス ヴィア®は、チョコとのペアリングがおすすめ。ちょっぴりぜいたくなコーヒータイムになりそうです。

缶がかわいい「ホリデークッキー 詰め合わせ」

スタバマニアの@j.u_u.n__starbucksさんのイチオシは、キュートなクリスマスモチーフを散りばめたデザイン缶がかわいい「ジンジャーブレッド クッキー」です。缶の中には、ジンジャーマンとべアリスタ、2種類のクッキーが入っています。クッキー生地にはシナモンやナツメグなどが使われたスパイシーな味わい。コーヒーとのペアリングもおすすめです。缶も中身もかわいくて、プレゼントにぴったり。価格は、\1890（税込）です。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A