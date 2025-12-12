ミスコンテスト「ミスSPA!2025」でグランプリに選ばれたグラビアアイドル・るか、空見みあ、三木優彩（みき・ゆうさ）の3人が、9日発売の「週刊SPA!」最新号に登場。グランプリ獲得の記念として、3人で同誌での初グラビアを披露した。



【写真】グランプリによる豪華3ショット！どこから見れば良いの！？

「ミスSPA!2025」は今年7月からオーディションがスタート。撮影会や一般投票などの審査を経て、10月31日にグランプリの3人が決定した。グランプリ獲得後初のグラビアは、沖縄のビーチでビキニを着用した王道路線。同誌の公式X（旧ツイッター）アカウントでは、撮影の裏側やオフショットが公開されている。



オーディションの得点で総合1位を獲得したるかは、11月中旬に沖縄で同号用のグラビア撮影をしたことを自身のSNSで報告。「沖縄ロケ楽しかったー！皆が応援してくれたおかげで幸せな時間を過ごせました グランプリのみんなとも仲良くなれてHappy♪」とグランプリ同士で親交を深めたことを明かした。また「普段の雰囲気と違った撮影もしていただいたので、出来上がりが楽しみです」とアピールし、グランプリ3人で並んだ豪華オフショット写真も投稿していた。



同号ではグランプリの3人のほかに、櫻井おとの、上西怜がグラビアを披露している。



（よろず～ニュース編集部）