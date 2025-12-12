岡村隆史、33年ぶりのABCラジオ登場「あの人にだまされたんや！」訴え 『なるみ・岡村の過ぎるTV』初のラジオ特番放送【コメントあり】
ABCテレビ『なるみ・岡村の過ぎるTV』(毎週月曜 後11:17〜 ※関西ローカル)はあす13日午後9時30分から、ABCラジオ「土曜スペシャル」枠で番組初のラジオ特番を届ける。
【番組カット】素の3人が赤裸々トーク…ラジオ出演したなるみ＆岡村隆史＆すっちー
同番組に出演するなるみ、岡村隆史、すっちーの3人によるラジオ番組。ラジオ出演についてなるみは「番組はいつ終わるかわからんから、ラジオだけでもさせてくれへんかって言ってたけど、念願やね」と喜ぶ一方、岡村にとってABCラジオは思い出の場所。1992年に『ABCお笑い新人グランプリ』で優勝したご褒美としてラジオ番組を持ったが、たったの3ヶ月で番組は終了したことを振り返る。スタジオには当時担当ディレクターだった社員が駆け付けており、岡村は「33年前、あの人にだまされたんや！」と当時の思い出を語る
番組では明確なテーマは設けず、3人の自由なトークを展開する。すっちーが「収録終わってから楽屋帰るまで、なんでこんな長いんやろ…と思ってます(笑)」と言う通り、普段から岡村を中心にトークが止まらない「過ぎる」チーム。なるみいわく、岡村は東京では言えないので、10代から親交のあるなるみをはじめ、『過ぎる』チームに話を聞いてほしいのだという。さらに最近は、自分が見た映画をみんなも見てほしい、髪のパーマや眉毛のアートメイクをすれば気付いてほしい、とかまってちゃんぶりを発揮していると明かす。
さらに岡村は「収録日にスタッフも全員サングラスをかけてこよう！」という岡村の一声から始まった“サングラスナイト”に続く“○○ナイト”を希望。「今度はみんなでお弁当作ってけぇへん？」と提案するなど、番組全体の雰囲気も垣間見えた。とにもかくにも岡村の番組愛は強いようで、「この3人のうち誰かが死ぬまでやりたい」と話す岡村を見てスタッフが涙したという裏話も明かされた。
【コメント】
――『過ぎる』メンバーでの初・ラジオはいかがでしたか？
岡村：何しゃべったかも覚えてないくらい楽しかった！すみません、あんまり実のある話できなかったかもしれないんですけど。それくらい素でしゃべってました(笑)
なるみ：いつも楽屋とかロケバスの後ろとか、スタジオでマイク外した後とかね、こんな感じでボソボソ自由にしゃべってるんですよ。
岡村：収録終わってからの立ち話ですよね。
なるみ：ただただ中年、いや初老がしゃべってるっていう。
すっちー：ほんまに長いやつ(笑)！
なるみ：年に何回かやりたいね！次はお便りとか、読んでみたくない!?
――『過ぎるTV』視聴者の皆さまへメッセージをお願いします！
なるみ：皆さん聞いてくれるかな〜聞いてほしいね〜
岡村：視聴者の方は「収録終わりに3人はこういう話してんねや」ってより楽しんでもらえるはず。
なるみ：ラジオを聞いてたら、やっぱり”シュガー”のことが気になると思う。シュガーが見たければ『過ぎるTV』を見ないと！いつかちらっとシュガーが映るかもしれない。
岡村：シュガーってどんな人なんやろうって想像すると思うんですけど、そんな大したやつではないですから…
なるみ：嫌ごと！妖怪嫌ごと人間！
すっちー：今のところ、”お尻の汚い男”というイメージが植え付けられてますからね(笑)
岡村：仕事もできてシュっとしてて気遣いもできる。でも実は！というね。楽しみにしていてください。
■ラジオ放送情報
タイトル：『なるみ・岡村の過ぎるラジオ』
放送日：2025年12月13日土曜午後9時30分〜
放送エリア：ABCラジオ（FM93.3MHz / AM1008kHzローカル）
